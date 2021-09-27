Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 сентября: смертность снижается

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НУР-СУЛТАН. 26 СЕНТЯБРЯ - 2192 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за минувшие сутки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 184, Алматы - 491, Шымкент - 126, Акмолинская область - 99, Актюбинская область - 93, Алматинская область - 221, Атырауская область - 55, Восточно-Казахстанская область - 126, Жамбылская область - 55, Западно-Казахстанская область - 62, Карагандинская область - 201, Костанайская область - 103, Кызылординская область - 51, Мангистауская область - 17, Павлодарская область - 175, Северо-Казахстанская область - 86, Туркестанская область - 47.

Всего в стране выявлено 877 112 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2381 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 810 681.

Зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 143 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 75 273, летальных случаев - 4795, выздоровевших - 61 591.

На 26 сентября лечение от КВИ продолжают получать 64 283 человек (55 396 КВИ+ и 8887 КВИ-), из них в стационарах находится 11 261 пациент, на амбулаторном уровне - 53 022 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 900 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести -м226 пациентов, на аппарате ИВЛ - 143 пациента", - говорится в сообщении Минздрава.

Пять регионов Казахстана продолжают оставаться в "красной" зоне по коронавирусу. В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

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