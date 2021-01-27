Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 января

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 25 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 179 720 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 179 720 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 21 576 (+91);

в городе Алматы - 21 408 (+132);

в ВКО - 19 880 (+45);

в Атырауской области - 15 682 (+84);

в Карагандинской области - 13 387 (+79);

в Павлодарской области - 12 109 (+197);

в ЗКО – 10 490 (+97);

в СКО - 10 324 (+110);

в Акмолинской области - 9733 (+215);

в Костанайской области - 9591 (+104);

в Алматинской области - 8862 (+71);

в городе Шымкенте - 5803 (+7);

в Жамбылской области - 5447 (+21);

в Туркестанской области - 4010 (+8);

в Мангистауской области - 3973 (+2);

в Актюбинской области - 3898 (+0);

в Кызылординской области - 3547 (+3).

В Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели – 161 758 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 27 134 человека (15 467 КВИ+ и 11 667 КВИ-), из них в стационарах находятся 6576 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 558 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 285 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 43 пациента;

•на аппарате ИВЛ - 41 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 26 января зарегистрировано 2495 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 15 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 24 января 2021 года зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 37 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 445, случаев с летальным исходом - 558, всего выздоровели - 35 220 человек.

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