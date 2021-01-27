Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 января

За прошедшие сутки зарегистрированы 1266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 179 720 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 21 576 (+91);
в городе Алматы - 21 408 (+132);
в ВКО - 19 880 (+45);
в Атырауской области - 15 682 (+84);
в Карагандинской области - 13 387 (+79);
в Павлодарской области - 12 109 (+197);
в ЗКО – 10 490 (+97);
в СКО - 10 324 (+110);
в Акмолинской области - 9733 (+215);
в Костанайской области - 9591 (+104);
в Алматинской области - 8862 (+71);
в городе Шымкенте - 5803 (+7);
в Жамбылской области - 5447 (+21);
в Туркестанской области - 4010 (+8);
в Мангистауской области - 3973 (+2);
в Актюбинской области - 3898 (+0);
в Кызылординской области - 3547 (+3).
В Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели – 161 758 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 27 134 человека (15 467 КВИ+ и 11 667 КВИ-), из них в стационарах находятся 6576 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 558 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 285 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 43 пациента;
•на аппарате ИВЛ - 41 пациент.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 26 января зарегистрировано 2495 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 15 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
На 24 января 2021 года зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 37 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 445, случаев с летальным исходом - 558, всего выздоровели - 35 220 человек.
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