Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 декабря

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 776 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Всего в стране подтверждено 151 727 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Восточно-Казахстанской области - 18 632 (+39), в Нур-Султане - 18 092 (+61), в Алматы - 18 080 (+85), в Атырауской области - 13 017 (+132), в Карагандинской области - 11 911 (+37), в Западно-Казахстанской области - 9035 (+34), в Павлодарской области - 8777 (+79), в Северо-Казахстанской области - 8337 (+59), в Костанайской области - 7264 (+63), в Акмолинской области - 6972 (+55), в Алматинской области - 6848 (+62), в Шымкенте - 5490 (+7), в Жамбылской области - 4930 (+15), в Актюбинской области - 3665 (+7), в Мангистауской области - 3665 (+19), в Туркестанской области - 3639 (+16), в Кызылординской области - 3373 (+6).

По информации межведомственной комиссии, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане выздоровели 1176 человек.

Умерли 10 человек. 2249 человек умерли в стране с начала пандемии.

Зарегистрировано 150 новых случаев коронавирусной пневмонии. Выздоровели 107 человек. Умер один пациент.

В тяжелом состоянии - 247 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 52, на аппарате ИВЛ - 48 пациентов.

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