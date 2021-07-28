Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 июля

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 26 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 542 703 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6797 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 1537;
в городе Алматы – 1207;
в городе Шымкенте – 382;
в Акмолинской области – 195;
в Актюбинской области – 175;
в Алматинской области – 260;
в Атырауской области – 480;
в ВКО – 333;
в Жамбылской области – 141;
в ЗКО – 136;
в Карагандинской области – 796;
в Костанайской области – 209;
в Кызылординской области – 163;
в Мангистауской области – 254;
в Павлодарской области – 207;
в СКО – 142;
в Туркестанской области – 180.
В Казахстане за сутки 2 625 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 452 006 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 27 июля лечение от КВИ продолжают получать 87 094 человека (85 163 КВИ+ и 1931 КВИ-), из них
- в стационарах находятся 24 328 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 62 766 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1461 пациент;
- в состоянии крайней степени тяжести – 306 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 182 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 26 июля 2021 года зарегистрировано 5538 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 июля от КВИ скончались 86 человек.
25 июля 2021 года зафиксированы 23 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 75 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 59 694, летальных случаев – 3649, выздоровевших – 54 114.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне – Туркестанская область.
На 26 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 188 266 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 356 960 человек.
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