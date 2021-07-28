Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 июля

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 26 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 542 703 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6797 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1537;

в городе Алматы – 1207;

в городе Шымкенте – 382;

в Акмолинской области – 195;

в Актюбинской области – 175;

в Алматинской области – 260;

в Атырауской области – 480;

в ВКО – 333;

в Жамбылской области – 141;

в ЗКО – 136;

в Карагандинской области – 796;

в Костанайской области – 209;

в Кызылординской области – 163;

в Мангистауской области – 254;

в Павлодарской области – 207;

в СКО – 142;

в Туркестанской области – 180.

В Казахстане за сутки 2 625 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 452 006 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 27 июля лечение от КВИ продолжают получать 87 094 человека (85 163 КВИ+ и 1931 КВИ-), из них

- в стационарах находятся 24 328 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 62 766 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1461 пациент;

- в состоянии крайней степени тяжести – 306 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 182 пациента.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 26 июля 2021 года зарегистрировано 5538 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 июля от КВИ скончались 86 человек.

25 июля 2021 года зафиксированы 23 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 75 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 59 694, летальных случаев – 3649, выздоровевших – 54 114.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Туркестанская область.

На 26 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 188 266 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 356 960 человек.

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