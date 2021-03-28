Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 марта

НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - По состоянию на 23.59 26 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 238 785 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 238 785 случаев, из них:

в городе Алматы - 32 087 (+450);

в городе Нур-Султане - 29 306 (+365);

в ВКО - 22 723 (+17);

в Павлодарской области - 18 961 (+35);

в Атырауской области - 18 358 (+93);

в Карагандинской области - 17 303 (+85);

в Акмолинской области - 15 141 (+48);

в ЗКО - 14 684 (+87);

в Костанайской области - 13 630 (+39);

в СКО - 12 961 (+21);

в Алматинской области - 12 880 (+105);

в городе Шымкенте - 6660 (+34);

в Жамбылской области - 6315 (+15);

в Актюбинской области - 4958 (+50);

в Туркестанской области - 4454 (+7);

в Мангистауской области - 4381 (+10);

в Кызылординской области - 3983 (+24).

В Казахстане за прошедшие сутки 760 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 215 474 человека.

На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 746 человек (20 331 КВИ+ и 2 415 КВИ-), из них в стационарах находятся 7 434 пациента, на амбулаторном уровне - 15 312 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 342 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 76 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, на 25 марта 2021 года зарегистрировано 102 новых случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 190 человек.

Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 50 317, случаев с летальным исходом - 677, всего выздоровело - 47 225 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 марта 2021 года зарегистрировано 2980 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Из них 17 человек скончались за прошедшие сутки.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 марта 2021 года, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области; в «желтой» - Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. Остальные регионы – в «зеленой».





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