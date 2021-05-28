Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 мая

27.05.2021 113428
Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 мая
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - По состоянию на 23.59 26 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 380 160 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 297;
 
в городе Алматы – 290;
 
в городе Шымкенте – 91; 
 
в Акмолинской области – 129; 
 
в Актюбинской области – 64;
 
в Алматинской области – 90;
 
в Атырауской области – 75;
 
в ВКО – 80;
 
в Жамбылской области – 32;
 
в ЗКО – 98;
 
в Карагандинской области – 320;
 
в Костанайской области – 41;
 
в Кызылординской области – 21;
 
в Мангистауской области – 47;
 
в Павлодарской области – 97;
 
в СКО – 38;
 
в Туркестанской области – 39.
 
В Казахстане за сутки 2196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 345 984 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 27 мая лечение от КВИ продолжают получать 30 872 человека (30 297 КВИ+ и 575 КВИ-), из них: 
 
- в стационарах находятся 11 724 пациента;
 
- на амбулаторном уровне – 19 148 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 682 пациента;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 166 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 26 мая зарегистрировано 3879 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 мая от КВИ скончались 23 человека. 
 
По состоянию на 25 мая зарегистрировано 107 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ (ПЦР-тест на КВИ отрицательный).

2 056 768 человек провакцинировано в Казахстане на 27 мая 2021 года.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 мая 2021 года, в "красной" зоне – города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области. 
 
В "желтой" зоне – Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО. 
 
В "зеленой" зоне – Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая