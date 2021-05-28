Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 мая

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НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - По состоянию на 23.59 26 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 380 160 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 297;

в городе Алматы – 290;

в городе Шымкенте – 91;

в Акмолинской области – 129;

в Актюбинской области – 64;

в Алматинской области – 90;

в Атырауской области – 75;

в ВКО – 80;

в Жамбылской области – 32;

в ЗКО – 98;

в Карагандинской области – 320;

в Костанайской области – 41;

в Кызылординской области – 21;

в Мангистауской области – 47;

в Павлодарской области – 97;

в СКО – 38;

в Туркестанской области – 39.

В Казахстане за сутки 2196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 345 984 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 27 мая лечение от КВИ продолжают получать 30 872 человека (30 297 КВИ+ и 575 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 11 724 пациента;

- на амбулаторном уровне – 19 148 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 682 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 166 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 26 мая зарегистрировано 3879 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 мая от КВИ скончались 23 человека.

По состоянию на 25 мая зарегистрировано 107 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ (ПЦР-тест на КВИ отрицательный).





2 056 768 человек провакцинировано в Казахстане на 27 мая 2021 года.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 мая 2021 года, в "красной" зоне – города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне – Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В "зеленой" зоне – Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

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