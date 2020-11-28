Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 ноября

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 26 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 129 213 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 813 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 15 833 (+71);

Алматы - 15 876 (+74);

Шымкент - 5349 (+4);

Акмолинская область - 4912 (+76);

Актюбинская область - 3474 (+5);

Алматинская область - 5626 (+21);

Атырауская область - 11 583 (+12);

Восточно-Казахстанская область - 15 911 (+170);

Жамбылская область - 4382 (+16);

Западно-Казахстанская область - 7912 (+41);

Карагандинская область - 11 030 (+21);

Костанайская область - 5050 (+75);

Кызылординская область - 3289;

Мангистауская область - 3431;

Павлодарская область - 6017 (+107);

Северо-Казахстанская область - 6067 (+117);

Туркестанская область - 3471 (+3).

За прошедшие сутки в Казахстане 563 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: Акмолинская область - 12, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 8, Атырауская область - 10, Восточно-Казахстанская область - 198, Западно-Казахстанская область - 54, Карагандинская область - 22, Костанайская область - 37, Кызылординская область - 2, Мангистауская область - 48, Павлодарская область - 15, Северо-Казахстанская область - 156. Итого выздоровевших в Казахстане - 115 384.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 816 человек, среди которых 781 - дети. В стационарах находятся 3276 пациентов, на амбулаторном уровне - 8540 человек. 208 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 - в состоянии крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 27 ноября зарегистрировано 2013 летальных случаев от коронавируса.

За прошедшие сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксирован 161 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 73 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 41 756, летальных случаев - 439, выздоровевших - 30 362 человека.

По словам министра здравоохранения РК, эпидситуация по заболеваемости КВИ в стране имеет тенденцию к ухудшению.

В ноябре по сравнению с октябрем в республике отмечается рост заболеваемости КВИ в 3,7 раза за счет роста заболеваемости в 5 регионах, которые на сегодня находятся в красной зоне, где зарегистрированы 70% всех случаев по республике.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства