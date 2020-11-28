Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 ноября

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 813 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 15 833 (+71);
Алматы - 15 876 (+74);
Шымкент - 5349 (+4);
Акмолинская область - 4912 (+76);
Актюбинская область - 3474 (+5);
Алматинская область - 5626 (+21);
Атырауская область - 11 583 (+12);
Восточно-Казахстанская область - 15 911 (+170);
Жамбылская область - 4382 (+16);
Западно-Казахстанская область - 7912 (+41);
Карагандинская область - 11 030 (+21);
Костанайская область - 5050 (+75);
Кызылординская область - 3289;
Мангистауская область - 3431;
Павлодарская область - 6017 (+107);
Северо-Казахстанская область - 6067 (+117);
Туркестанская область - 3471 (+3).
За прошедшие сутки в Казахстане 563 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: Акмолинская область - 12, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 8, Атырауская область - 10, Восточно-Казахстанская область - 198, Западно-Казахстанская область - 54, Карагандинская область - 22, Костанайская область - 37, Кызылординская область - 2, Мангистауская область - 48, Павлодарская область - 15, Северо-Казахстанская область - 156. Итого выздоровевших в Казахстане - 115 384.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 816 человек, среди которых 781 - дети. В стационарах находятся 3276 пациентов, на амбулаторном уровне - 8540 человек. 208 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 - в состоянии крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 27 ноября зарегистрировано 2013 летальных случаев от коронавируса.
За прошедшие сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксирован 161 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 73 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 41 756, летальных случаев - 439, выздоровевших - 30 362 человека.
По словам министра здравоохранения РК, эпидситуация по заболеваемости КВИ в стране имеет тенденцию к ухудшению.
В ноябре по сравнению с октябрем в республике отмечается рост заболеваемости КВИ в 3,7 раза за счет роста заболеваемости в 5 регионах, которые на сегодня находятся в красной зоне, где зарегистрированы 70% всех случаев по республике.
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