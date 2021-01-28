Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 января

За прошедшие сутки зарегистрированы 1397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 181 117 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 21 723 (+147);
в городе Алматы - 21 547 (+139);
в ВКО - 19 933 (+53);
в Атырауской области - 15 752 (+70);
в Карагандинской области - 13 465 (+78);
в Павлодарской области - 12 328 (+219);
в ЗКО – 10 585 (+95);
в СКО - 10 432 (+108);
в Акмолинской области - 9946 (+213);
в Костанайской области - 9732 (+141);
в Алматинской области - 8926 (+64);
в городе Шымкенте - 5813 (+10);
в Жамбылской области - 5470 (+23);
в Туркестанской области - 4020 (+10);
в Мангистауской области - 3983 (+10);
в Актюбинской области - 3904 (+6);
в Кызылординской области - 3558 (+11).
В Казахстане за прошедшие сутки 1398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 163 156 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 27 января лечение от КВИ продолжают получать 27 119 человек (15 451 КВИ+ и 11 668 КВИ-), из них в стационарах находятся 6492 пациента, на амбулаторном уровне - 20 627 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 266 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 39 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 38 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 27 января зарегистрировано 2510 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 15 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
На 25 января 2021 года зарегистрировано 130 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 128 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 575, случаев с летальным исходом - 559, всего выздоровели - 35 348 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 января 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Карагандинская область.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства