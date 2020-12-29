Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 декабря

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 27 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 152 460 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 152 460 случаев, из них:

в ВКО - 18 681 (+49);

в городе Алматы - 18 163 (+83);

в городе Нур-Султан - 18 149 (+57);

в Атырауской области - 13 150 (+133);

в Карагандинской области - 11 950 (+39);

в ЗКО - 9074 (+39);

в Павлодарской области - 8842 (+65);

в СКО - 8394 (+57);

в Костанайской области - 7326 (+62);

в Акмолинской области - 7026 (+54);

в Алматинской области - 6905 (+57);

в городе Шымкент - 5494 (+4);

в Жамбылской области - 4947 (+17);

в Актюбинской области - 3669 (+4);

в Мангистауской области - 3667 (+2);

в Туркестанской области - 3649 (+10);

в Кызылординской области - 3374 (+1).

В Казахстане 821 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 139 843 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 480 человек (10 358 КВИ+ и 12 122 КВИ-), из них в стационарах находятся - 5058 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 422 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 245 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 48 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 28 декабря зарегистрировано 2259 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 10 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за сутки было зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. За сутки выздоровели 54 человека. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 442, случаев с летальным исходом - 490, всего выздоровели – 32 830 человек.

В Минздраве также сообщили, что в стране растет заболеваемость среди школьников.





Всего с начала учебного года среди школьников зарегистрировано 3658 случаев COVID-19, в том числе 994 среди детей, обучающихся в дежурных классах, что составляет 0,1% от общего числа обучающихся в офлайн-режиме, 2664 - среди детей, обучающихся дистанционно", - рассказал вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов.

Он также отметил, что ситуация по КВИ в стране остается нестабильной. На сегодняшний день Казахстан переместился из зоны низкого риска в зону умеренного риска.

В зоне высокого риска, или в "красной зоне", осталась Атырауская область и переместилась Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области. В "желтой" зоне, или зоне умеренного риска, находятся СКО, Нур-Султан и Алматы", - уточнил Шоранов.

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