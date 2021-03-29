Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 марта

НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - За минувшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 1596 новых случаев коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При этом в Алматы продолжается самый сильный прирост - за сутки было выявлено 510 новых случаев.

Алматы - 510; Нур-Султан - 382; Алматинская область - 110; Западно-Казахстанская область - 98; Атырауская область - 81; Карагандинская область - 80; Актюбинская область - 62; Павлодарская область - 53; Акмолинская область - 46; Костанайская область - 40; Шымкент - 40; Восточно-Казахстанская область - 39; Северо-Казахстанская область - 19; Жамбылская область - 14; Кызылординская - 11; Туркестанская область - 6; Мангистауская область - 5.

В итоге по стране выявили с начала пандемии 240 381 случай заражения, выздоровели - 216 380, умерли 2994 человека.

94 новых случая коронавирусной пневмонии зарегистрировали за сутки (всего с 1 августа 50 411), выздоровели 203 пациента (всего 47 428), скончались трое (всего 680).

Проходят лечение 23 310 пациентов, в тяжелом состоянии - 348; в состоянии крайней степени тяжести - 81; на аппаратах ИВЛ - 52.

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