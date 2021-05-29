Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 мая

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - По состоянию на 23.59 27 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 381 907 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 246;
в городе Алматы – 279;
в городе Шымкенте – 63;
в Акмолинской области – 127;
в Актюбинской области – 53;
в Алматинской области – 97;
в Атырауской области – 85;
в ВКО – 95;
в Жамбылской области – 17;
в ЗКО – 95;
в Карагандинской области – 324;
в Костанайской области – 42;
в Кызылординской области – 13;
в Мангистауской области – 42;
в Павлодарской области – 105,
в СКО – 40,
в Туркестанской области – 24.
В Казахстане за сутки 2444 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 348 428 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 28 мая лечение от КВИ продолжают получать 30 153 человека (29 576 КВИ+ и 577 КВИ-), из них
- в стационарах находится – 11 432 пациента,
- на амбулаторном уровне – 18 721 пациент
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 665 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 154 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 101 пациент.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 27 мая зарегистрировано 3903 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 26 мая от КВИ скончались 24 человека.
По состоянию на 26 мая зарегистрировано 80 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ (ПЦР-тест на КВИ отрицательный), 2 летальных случая.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 мая 2021 года, в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
2 076 841 человек провакцинировано в Казахстане на 28 мая 2021 года.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства