Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 мая

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - По состоянию на 23.59 27 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 381 907 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 246;

в городе Алматы – 279;

в городе Шымкенте – 63;

в Акмолинской области – 127;

в Актюбинской области – 53;

в Алматинской области – 97;

в Атырауской области – 85;

в ВКО – 95;

в Жамбылской области – 17;

в ЗКО – 95;

в Карагандинской области – 324;

в Костанайской области – 42;

в Кызылординской области – 13;

в Мангистауской области – 42;

в Павлодарской области – 105,

в СКО – 40,

в Туркестанской области – 24.

В Казахстане за сутки 2444 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 348 428 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 28 мая лечение от КВИ продолжают получать 30 153 человека (29 576 КВИ+ и 577 КВИ-), из них

- в стационарах находится – 11 432 пациента,

- на амбулаторном уровне – 18 721 пациент

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 665 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 154 пациента,

- на аппарате ИВЛ – 101 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 27 мая зарегистрировано 3903 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 26 мая от КВИ скончались 24 человека.

По состоянию на 26 мая зарегистрировано 80 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ (ПЦР-тест на КВИ отрицательный), 2 летальных случая.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 мая 2021 года, в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

2 076 841 человек провакцинировано в Казахстане на 28 мая 2021 года.

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