Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 ноября

Нур-Султан. 28 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 27 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 130 039 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 826 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в ВКО - 16 056 (+145),

в городе Алматы - 15 960 (+84),

в городе Нур-Султане - 15 906 (+73),

в Атырауской области - 11 598 (+15),

в Карагандинской области - 11 052 (+22),

в ЗКО - 7955 (+43),

в СКО - 6186 (+119),

в Павлодарской области - 6134 (+117),

в Алматинской области - 5649 (+23),

в городе Шымкент - 5355 (+6),

в Костанайской области - 5127 (+77),

в Акмолинской области - 4986 (+74),

в Жамбылской области - 4397 (+15),

в Актюбинской области - 3480 (+6),

в Туркестанской области - 3475 (+4),

в Мангистауской области - 3434 (+3),

в Кызылординской области - 3289 (+0).

За прошедшие сутки 660 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: в Нур-Султане - 8, в Актюбинской области - 2, в Атырауской области - 6, в ВКО - 195, в Жамбылской области - 2, в ЗКО - 23, в Карагандинской области - 15, в Костанайской области - 60, в Мангистауской области - 48, в Павлодарской области - 115, в СКО - 178, в Туркестанской области - 8. Итого выздоровели от COVID-19 116 044 человека.

По данным Минздрава, на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 975 человек, в том числе 822 детей. В стационарах находятся - 3294 пациента, на амбулаторном уровне - 8681 человек. 199 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 - в состоянии крайней степени тяжести, 31 - на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за прошедшие сутки в РК было зарегистрировано 184 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса, Одни человек скончался от пневмонии. За сутки выздоровели 60 человек.

в целом с 1 августа зарегистрировано 41 940 случаев заболевания пневмонией, 440 человек скончались, 30 422 человека на сегодняшний день выздоровели.

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