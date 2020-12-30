Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 декабря

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 28 декабря 2020 года в Казахстане зарегистрировано 153 199 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 153 199 случаев, из них:

в ВКО - 18 732 (+51);

в городе Алматы - 18 243 (+80);

в городе Нур-Султан - 18 219 (+70);

в Атырауской области - 13 274 (+124);

в Карагандинской области - 11 989 (+39);

в ЗКО - 9119 (+45);

в Павлодарской области - 8900 (+58);

в СКО - 8454 (+60);

в Костанайской области - 7387 (+61);

в Акмолинской области - 7081 (+55);

в Алматинской области - 6971 (+66);

в городе Шымкент - 5496 (+2);

в Жамбылской области - 4965 (+18);

в Актюбинской области - 3671 (+2);

в Мангистауской области - 3671 (+4);

в Туркестанской области - 3652 (+3);

в Кызылординской области - 3375 (+1).

В Казахстане за сутки 841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 140 684 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 29 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 322 человека (10 248 КВИ+ и 12 074 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 104 пациента, на амбулаторном уровне – 17 218 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 252 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 29 декабря зарегистрировано 2267 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 63 человека. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 460, случаев с летальным исходом - 493, всего выздоровели – 32 893 человека.

Между тем стало известно, что за период с 21 по 27 декабря в Казахстане от коронавируса скончались 66 человек:





в городе Алматы - 19;





в городе Нур-Султане - 9;





в Западно-Казахстанской области - 9;





в Павлодарской области - 8;





в Атырауской области - 5;





в Алматинской области - 4;





в Восточно-Казахстанской области - 4;





в Костанайской области - 3;





в Акмолинской области - 2;





в Карагандинской области - 1;





в Актюбинской области - 1;





в Жамбылской области - 1.

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