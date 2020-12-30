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Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 декабря

29.12.2020 21898
Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 декабря
Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 28 декабря 2020 года в Казахстане зарегистрировано 153 199 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 153 199 случаев, из них:
 
в ВКО - 18 732 (+51);
 
в городе Алматы - 18 243 (+80);
 
в городе Нур-Султан - 18 219 (+70);
 
в Атырауской области - 13 274 (+124);
 
в Карагандинской области - 11 989 (+39);
 
в ЗКО - 9119 (+45);
 
в Павлодарской области - 8900 (+58);
 
в СКО - 8454 (+60);
 
в Костанайской области - 7387 (+61);
 
в Акмолинской области - 7081 (+55);
 
в Алматинской области - 6971 (+66);
 
в городе Шымкент - 5496 (+2);
 
в Жамбылской области - 4965 (+18);
 
в Актюбинской области - 3671 (+2);
 
в Мангистауской области - 3671 (+4);
 
в Туркестанской области - 3652 (+3);
 
в Кызылординской области - 3375 (+1).
 
В Казахстане за сутки 841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 140 684 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 29 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 322 человека (10 248 КВИ+ и 12 074 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 104 пациента, на амбулаторном уровне – 17 218 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 252 пациента, 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 29 декабря зарегистрировано 2267 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, за сутки зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 63 человека. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 460, случаев с летальным исходом - 493, всего выздоровели – 32 893 человека.
 
Между тем стало известно, что за период с 21 по 27 декабря в Казахстане от коронавируса скончались 66 человек: 

в городе Алматы - 19;

в городе Нур-Султане - 9;

в Западно-Казахстанской области - 9;

в Павлодарской области - 8;

в Атырауской области - 5;

в Алматинской области - 4;

в Восточно-Казахстанской области - 4;

в Костанайской области - 3;

в Акмолинской области - 2;

в Карагандинской области - 1;

в Актюбинской области - 1;

в Жамбылской области - 1.
 

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