Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 декабря

За прошедшие сутки зарегистрированы 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 153 199 случаев, из них:
в ВКО - 18 732 (+51);
в городе Алматы - 18 243 (+80);
в городе Нур-Султан - 18 219 (+70);
в Атырауской области - 13 274 (+124);
в Карагандинской области - 11 989 (+39);
в ЗКО - 9119 (+45);
в Павлодарской области - 8900 (+58);
в СКО - 8454 (+60);
в Костанайской области - 7387 (+61);
в Акмолинской области - 7081 (+55);
в Алматинской области - 6971 (+66);
в городе Шымкент - 5496 (+2);
в Жамбылской области - 4965 (+18);
в Актюбинской области - 3671 (+2);
в Мангистауской области - 3671 (+4);
в Туркестанской области - 3652 (+3);
в Кызылординской области - 3375 (+1).
В Казахстане за сутки 841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 140 684 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 29 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 322 человека (10 248 КВИ+ и 12 074 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 104 пациента, на амбулаторном уровне – 17 218 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 252 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 29 декабря зарегистрировано 2267 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за сутки зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 63 человека. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 460, случаев с летальным исходом - 493, всего выздоровели – 32 893 человека.
Между тем стало известно, что за период с 21 по 27 декабря в Казахстане от коронавируса скончались 66 человек:
в городе Алматы - 19;
в городе Нур-Султане - 9;
в Западно-Казахстанской области - 9;
в Павлодарской области - 8;
в Атырауской области - 5;
в Алматинской области - 4;
в Восточно-Казахстанской области - 4;
в Костанайской области - 3;
в Акмолинской области - 2;
в Карагандинской области - 1;
в Актюбинской области - 1;
в Жамбылской области - 1.
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