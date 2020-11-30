Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 ноября

Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане выявили 826 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Всего с начала пандемии в Казахстане подтверждено 130 865 случаев COVID-19, из них:

в Восточно-Казахстанской области – 16 191 (прирост за сутки +135),

в Алматы – 16 033 (+73),

в Нур-Султане – 15 989 (+83),

в Атырауской области – 11 616 (+18),

в Карагандинской области – 11 077 (+25),

в Западно-Казахстанской области – 7994 (+39),

в Северо-Казахстанской области – 6291 (+105),

в Павлодарской области – 6254 (+120),

в Алматинской области – 5682 (+33),

в Шымкенте – 5361 (+6),

в Костанайской области – 5212 (+85),

в Акмолинской области – 5072 (+86),

в Жамбылской области – 4411 (+14),

в Актюбинской области – 3481 (+1),

в Туркестанской области – 3477 (+2),

в Мангистауской области – 3434 (+0),

в Кызылординской области – 3290 (+1).

Выздоровели от COVID-19 за все время 116 187 казахстанцев.

Минздрав РК сообщил еще о семи летальных исходах от коронавируса за сутки. Число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 2027 человек.

В данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 12 651 человек, в том числе 895 детей. В стационарах находятся 3392 пациента, на амбулаторном лечении – 9259 человек. В тяжелом состоянии находятся 214 человек, 32 - в состоянии крайней степени тяжести, 32 - на аппаратах ИВЛ, сообщается в сводке Минздрава.

Кроме того, за сутки в стране выявлено 164 случая коронавирусной пневмонии без положительного ПЦР-теста, три человека умерли, 72 выздоровели. Всего в Казахстане зарегистрировано 42 104 случая заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но отрицательным результатом ПЦР.

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