Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 ноября

Всего с начала пандемии в Казахстане подтверждено 130 865 случаев COVID-19, из них:
в Восточно-Казахстанской области – 16 191 (прирост за сутки +135),
в Алматы – 16 033 (+73),
в Нур-Султане – 15 989 (+83),
в Атырауской области – 11 616 (+18),
в Карагандинской области – 11 077 (+25),
в Западно-Казахстанской области – 7994 (+39),
в Северо-Казахстанской области – 6291 (+105),
в Павлодарской области – 6254 (+120),
в Алматинской области – 5682 (+33),
в Шымкенте – 5361 (+6),
в Костанайской области – 5212 (+85),
в Акмолинской области – 5072 (+86),
в Жамбылской области – 4411 (+14),
в Актюбинской области – 3481 (+1),
в Туркестанской области – 3477 (+2),
в Мангистауской области – 3434 (+0),
в Кызылординской области – 3290 (+1).
Выздоровели от COVID-19 за все время 116 187 казахстанцев.
Минздрав РК сообщил еще о семи летальных исходах от коронавируса за сутки. Число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 2027 человек.
В данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 12 651 человек, в том числе 895 детей. В стационарах находятся 3392 пациента, на амбулаторном лечении – 9259 человек. В тяжелом состоянии находятся 214 человек, 32 - в состоянии крайней степени тяжести, 32 - на аппаратах ИВЛ, сообщается в сводке Минздрава.
Кроме того, за сутки в стране выявлено 164 случая коронавирусной пневмонии без положительного ПЦР-теста, три человека умерли, 72 выздоровели. Всего в Казахстане зарегистрировано 42 104 случая заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но отрицательным результатом ПЦР.
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