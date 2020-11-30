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Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 ноября

29.11.2020 62047
Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 ноября
Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане выявили 826 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Всего с начала пандемии в Казахстане подтверждено 130 865 случаев COVID-19, из них:
 
в Восточно-Казахстанской области – 16 191 (прирост за сутки +135),
 
в Алматы – 16 033 (+73),
 
в Нур-Султане – 15 989 (+83),
 
в Атырауской области – 11 616 (+18),
 
в Карагандинской области – 11 077 (+25),
 
в Западно-Казахстанской области – 7994 (+39),
 
в Северо-Казахстанской области – 6291 (+105),
 
в Павлодарской области – 6254 (+120),
 
в Алматинской области – 5682 (+33),
 
в Шымкенте – 5361 (+6),
 
в Костанайской области – 5212 (+85),
 
в Акмолинской области – 5072 (+86),
 
в Жамбылской области – 4411 (+14),
 
в Актюбинской области – 3481 (+1),
 
в Туркестанской области – 3477 (+2),
 
в Мангистауской области – 3434 (+0),
 
в Кызылординской области – 3290 (+1).
 
Выздоровели от COVID-19 за все время 116 187 казахстанцев.
 
Минздрав РК сообщил еще о семи летальных исходах от коронавируса за сутки. Число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 2027 человек.
 
В данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 12 651 человек, в том числе 895 детей. В стационарах находятся 3392 пациента, на амбулаторном лечении – 9259 человек. В тяжелом состоянии находятся 214 человек, 32 - в состоянии крайней степени тяжести, 32 - на аппаратах ИВЛ, сообщается в сводке Минздрава.
 
Кроме того, за сутки в стране выявлено 164 случая коронавирусной пневмонии без положительного ПЦР-теста, три человека умерли, 72 выздоровели. Всего в Казахстане зарегистрировано 42 104 случая заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но отрицательным результатом ПЦР.
 

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