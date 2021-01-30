Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 января

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 28 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 183 999 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1469 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 183 999 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 21 972 (+124);

в городе Алматы - 21 807 (+122);

в ВКО - 20 013 (+41);

в Атырауской области - 15 936 (+94);

в Карагандинской области - 13 624 (+80);

в Павлодарской области - 12 845 (+296);

в ЗКО – 10 782 (+104);

в СКО - 10 658 (+109);

в Акмолинской области - 10 361 (+206);

в Костанайской области - 10 009 (+137);

в Алматинской области - 9072 (+75);

в городе Шымкенте - 5835 (+9);

в Жамбылской области - 5516 (+22);

в Туркестанской области - 4046 (+10);

в Мангистауской области - 4014 (+16);

в Актюбинской области - 3926 (+12);

в Кызылординской области - 3583 (+12).

В Казахстане 1276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 165 595 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 29 января лечение от КВИ продолжают получать 27 520 человек (15 877 КВИ+ и 11 643 КВИ-), из них в стационарах находится 6571 пациент, на амбулаторном уровне - 20 949 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 268 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 54 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 29 января зарегистрировано 2527 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 27 января 2021 года зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 74 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 717, случаев с летальным исходом - 564, всего выздоровели - 35 510 человек.

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