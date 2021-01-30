Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 января

За прошедшие сутки зарегистрированы 1469 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 183 999 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 21 972 (+124);
в городе Алматы - 21 807 (+122);
в ВКО - 20 013 (+41);
в Атырауской области - 15 936 (+94);
в Карагандинской области - 13 624 (+80);
в Павлодарской области - 12 845 (+296);
в ЗКО – 10 782 (+104);
в СКО - 10 658 (+109);
в Акмолинской области - 10 361 (+206);
в Костанайской области - 10 009 (+137);
в Алматинской области - 9072 (+75);
в городе Шымкенте - 5835 (+9);
в Жамбылской области - 5516 (+22);
в Туркестанской области - 4046 (+10);
в Мангистауской области - 4014 (+16);
в Актюбинской области - 3926 (+12);
в Кызылординской области - 3583 (+12).
В Казахстане 1276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 165 595 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 29 января лечение от КВИ продолжают получать 27 520 человек (15 877 КВИ+ и 11 643 КВИ-), из них в стационарах находится 6571 пациент, на амбулаторном уровне - 20 949 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 268 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 54 пациента;
• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 29 января зарегистрировано 2527 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
На 27 января 2021 года зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 74 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 717, случаев с летальным исходом - 564, всего выздоровели - 35 510 человек.
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