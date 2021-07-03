Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 июля

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За прошедшие сутки зарегистрировано 2590 новых случаев заболевания, из них:
в Нур-Султане - 764;
в Алматы - 353;
в Шымкенте - 103;
в Акмолинской области - 88;
в Актюбинской области - 63;
в Алматинской области - 59;
в Атырауской области - 103;
в ВКО - 82;
в Жамбылской области - 32;
в ЗКО - 143;
в Карагандинской области - 468;
в Костанайской области - 52;
в Кызылординской области - 49;
в Мангистауской области - 107;
в Павлодарской области - 59;
в СКО - 27;
в Туркестанской области - 38.
Кроме того, за сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 1430 человек, всего в стране выздоровело 397 826 человек.
На 2 июля лечение от КВИ продолжает получать 27 261 человек (25 938 КВИ+ и 1323 КВИ-), из них в стационарах находятся 8255 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 006 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 517 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 108 пациентов, на аппарате ИВЛ - 72 пациента", - сообщили в Минздраве.
По данным министерства, за сутки от коронавируса скончались 24 человека. Всего с 13 марта 2020 года в стране зарегистрировано 4399 летальных случаев от КВИ. Также за сутки зафиксировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 3 летальных исхода.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 июля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская, Мангистауская области. В "желтой" зоне - Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области. В "зелёной" зоне - Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.
По данным МВК по нераспространению COVID-19, на сегодняшний день в Казахстане I компонентом провакцинировано 3 502 814 человек, II компонентом 2 085 919 человек.
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