Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 июля

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - По состоянию на 1 июля в Казахстане подтверждено 428 163 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2590 новых случаев заболевания, из них:

в Нур-Султане - 764;

в Алматы - 353;

в Шымкенте - 103;

в Акмолинской области - 88;

в Актюбинской области - 63;

в Алматинской области - 59;

в Атырауской области - 103;

в ВКО - 82;

в Жамбылской области - 32;

в ЗКО - 143;

в Карагандинской области - 468;

в Костанайской области - 52;

в Кызылординской области - 49;

в Мангистауской области - 107;

в Павлодарской области - 59;

в СКО - 27;

в Туркестанской области - 38.

Кроме того, за сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 1430 человек, всего в стране выздоровело 397 826 человек.

На 2 июля лечение от КВИ продолжает получать 27 261 человек (25 938 КВИ+ и 1323 КВИ-), из них в стационарах находятся 8255 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 006 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 517 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 108 пациентов, на аппарате ИВЛ - 72 пациента", - сообщили в Минздраве.

По данным министерства, за сутки от коронавируса скончались 24 человека. Всего с 13 марта 2020 года в стране зарегистрировано 4399 летальных случаев от КВИ. Также за сутки зафиксировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 3 летальных исхода.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 июля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская, Мангистауская области. В "желтой" зоне - Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области. В "зелёной" зоне - Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.

По данным МВК по нераспространению COVID-19, на сегодняшний день в Казахстане I компонентом провакцинировано 3 502 814 человек, II компонентом 2 085 919 человек.

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