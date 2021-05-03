Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 мая

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Количество заболевших Сovid-19 по регионам:
Алматы - 685;
Нур-Султан - 429;
Алматинская область - 275;
Карагандинская область - 237;
Павлодарская область - 176;
Западно-Казахстанская область - 157;
Акмолинская область - 146;
Актюбинская область - 140;
Шымкент - 117;
Восточно-Казахстанская область - 94;
Атырауская область - 88;
Жамбылская область - 69;
Мангистауская область - 58;
Кызылординская область - 44;
Северо-Казахстанская область - 33;
Костанайская область - 27;
Туркестанская область - 29.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 325 499 случаев заражения КВИ.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 18 человек, от вирусной пневмонии - 6 человек. Лечение от КВИ продолжают получать 43 707 человек (43 198 КВИ+ и 509 КВИ-), из них в стационарах находится - 15 065 пациентов, на амбулаторном уровне - 28 642 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 799 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести - 177 пациентов;
на аппарате ИВЛ - 116 пациентов.
За сутки в Казахстане выявлено 2804 случая заболевания коронавирусом и 129 - вирусной пневмонии.
1 346 900 человек провакцинировано в Казахстане на 2 мая. Для массовой иммунизации населения открыты 1400 пунктов вакцинации, во всех поликлиниках и крупных торговых центрах страны, в том числе 300 передвижных. Более 11 тысяч медицинских работников привлечены к проведению кампании по вакцинации.
По информации Минздрава, на конец апреля обеспечен доступ к вакцинации для 2,3 млн казахстанцев.
Вакцинация осуществляется на добровольной основе, есть выбор из трех видов вакцин (Sputnik V, QazVac и HayatVax). Суточный темп вакцинации по республике на 30 апреля 2021 года вырос до 109 тысяч и увеличился в 11 раз по сравнению с данными на 1 апреля текущего года", - проинформировали в Минздраве.
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