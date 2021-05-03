Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 мая

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НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - В Казахстане за сутки выявили 2804 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количество заболевших Сovid-19 по регионам:

Алматы - 685;

Нур-Султан - 429;

Алматинская область - 275;

Карагандинская область - 237;

Павлодарская область - 176;

Западно-Казахстанская область - 157;

Акмолинская область - 146;

Актюбинская область - 140;

Шымкент - 117;

Восточно-Казахстанская область - 94;

Атырауская область - 88;

Жамбылская область - 69;

Мангистауская область - 58;

Кызылординская область - 44;

Северо-Казахстанская область - 33;

Костанайская область - 27;

Туркестанская область - 29.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 325 499 случаев заражения КВИ.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 18 человек, от вирусной пневмонии - 6 человек. Лечение от КВИ продолжают получать 43 707 человек (43 198 КВИ+ и 509 КВИ-), из них в стационарах находится - 15 065 пациентов, на амбулаторном уровне - 28 642 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 799 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 177 пациентов;

на аппарате ИВЛ - 116 пациентов.

За сутки в Казахстане выявлено 2804 случая заболевания коронавирусом и 129 - вирусной пневмонии.

1 346 900 человек провакцинировано в Казахстане на 2 мая. Для массовой иммунизации населения открыты 1400 пунктов вакцинации, во всех поликлиниках и крупных торговых центрах страны, в том числе 300 передвижных. Более 11 тысяч медицинских работников привлечены к проведению кампании по вакцинации.

По информации Минздрава, на конец апреля обеспечен доступ к вакцинации для 2,3 млн казахстанцев.

Вакцинация осуществляется на добровольной основе, есть выбор из трех видов вакцин (Sputnik V, QazVac и HayatVax). Суточный темп вакцинации по республике на 30 апреля 2021 года вырос до 109 тысяч и увеличился в 11 раз по сравнению с данными на 1 апреля текущего года", - проинформировали в Минздраве.

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