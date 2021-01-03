Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 января

Нур-Султан. 2 января. Kazakhstan Today -По состоянию на 23.59 1 января зарегистрировано 156 220 случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 156 220 случаев, из них:

в ВКО - 18 905 (+38);

в городе Алматы - 18 639 (+118);

в городе Нур-Султан - 18 588 (+67);

в Атырауской области - 13 609 (+65);

в Карагандинской области - 12 150 (+40);

в ЗКО - 9256 (+35);

в Павлодарской области - 9244 (+113);

в СКО - 8686 (+58);

в Костанайской области - 7623 (+60);

в Акмолинской области - 7305 (+58);

в Алматинской области - 7181+ (47);

в городе Шымкент - 5516 (+4);

в Жамбылской области - 5022 (+15);

в Мангистауской области - 3724 (+14);

в Актюбинской области - 3700 (+10);

в Туркестанской области - 3678 (+3);

в Кызылординской области - 3394 (+2).

За прошедшие сутки в Казахстане 532 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших в Казахстане - 143 607.

Всего в Казахстане с 13 марта по 2 января зарегистрировано 2301 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2020 года зафиксировано 99 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 68 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 939, летальных случаев - 505, выздоровевших - 33 235.

На 2 января лечение от КВИ продолжают получать 22 511 человек (10 312 КВИ+ и 12 199 КВИ-), из них в стационарах находятся 4846 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 665 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 262 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 55 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 50 пациентов.

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