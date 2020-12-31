Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 декабря

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 29 декабря 2020 года в Казахстане зарегистрировано 153 925 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 153 925 случаев, из них:

в ВКО - 18 780 (+48);

в городе Нур-Султан - 18 326 (+107);

в городе Алматы - 18 324 (+81);

в Атырауской области - 13 334 (+60);

в Карагандинской области - 12 029 (+40);

в ЗКО - 9162 (+43);

в Павлодарской области - 8965 (+65);

в СКО - 8512 (+58);

в Костанайской области - 7447 (+60);

в Акмолинской области - 7135 (+54);

в Алматинской области - 7032 (+61);

в городе Шымкент - 5502 (+6);

в Жамбылской области - 4980 (+15);

в Актюбинской области - 3676 (+5);

в Мангистауской области - 3682 (+11);

в Туркестанской области - 3661 (+9);

в Кызылординской области - 3378 (+3).

В Казахстане за сутки 1047 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 141 731 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 070 человек (9920 КВИ+ и 12 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 5072 пациента, на амбулаторном уровне - 16 998 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:





• в тяжелом состоянии - 257 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 45 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 41 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 30 декабря зарегистрировано 2274 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

За сутки зарегистрировано 170 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 89 человек. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 630, случаев с летальным исходом - 498, всего выздоровели 32 982 человека.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, на сегодняшний день в "красной" зоне находится Атырауская область, в "желтой" - Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области. Все остальные регионы - в "зеленой" зоне.

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