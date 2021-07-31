Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 июля

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 29 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 564 885 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 1555;

в городе Алматы - 1680;

в городе Шымкенте - 452;

в Акмолинской области - 272;

в Актюбинской области - 302;

в Алматинской области - 270;

в Атырауской области - 422;

в ВКО - 261;

в Жамбылской области - 215;

в ЗКО - 189;

в Карагандинской области - 931;

в Костанайской области - 231;

в Кызылординской области - 220;

в Мангистауской области - 230;

в Павлодарской области - 275;

в СКО - 152;

в Туркестанской области - 121.

В Казахстане за сутки 5060 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 467 972 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 30 июля лечение от КВИ продолжают получать 93 580 человек (91 133 КВИ+ и 2447 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 26 408 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 67 172 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1639 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 345 пациента,

- на аппарате ИВЛ – 180 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 29 июля 2021 года зарегистрировано 5780 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 28 июля от КВИ скончались 80 человек.

28 июля 2021 года зафиксированы 304 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 108 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 60 584, летальных случаев – 3697, выздоровевших – 54 440.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Туркестанская область.

На 29 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 321 718 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 632 067 человек.

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