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Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 июля

30.07.2021 148744
Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 июля
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 29 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 564 885 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1555;
 
в городе Алматы - 1680;
 
в городе Шымкенте - 452;
 
в Акмолинской области - 272;
 
в Актюбинской области - 302;
 
в Алматинской области - 270;
 
в Атырауской области - 422;
 
в ВКО - 261;
 
в Жамбылской области - 215;
 
в ЗКО - 189;
 
в Карагандинской области - 931;
 
в Костанайской области - 231;
 
в Кызылординской области - 220;
 
в Мангистауской области - 230;
 
в Павлодарской области - 275;
 
в СКО - 152;
 
в Туркестанской области - 121.
 
В Казахстане за сутки 5060 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 467 972 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 30 июля лечение от КВИ продолжают получать 93 580 человек (91 133 КВИ+ и 2447 КВИ-), из них:
 
- в стационарах находятся 26 408 пациентов;
 
- на амбулаторном уровне – 67 172 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 1639 пациентов,
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 345 пациента,
 
- на аппарате ИВЛ – 180 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 29 июля 2021 года зарегистрировано 5780 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 28 июля от КВИ скончались 80 человек. 
 
28 июля 2021 года зафиксированы 304 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 108 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 60 584, летальных случаев – 3697, выздоровевших – 54 440.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне – Туркестанская область.
 
На 29 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 321 718 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 632 067 человек.
 

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