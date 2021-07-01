Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 июня

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - По состоянию на 29 июня в Казахстане подтверждено 423 137 случаев коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 678;

в Алматы - 253;

в Шымкенте - 103;

в Акмолинской области - 48;

в Актюбинской области - 56;

в Алматинской области - 53;

в Атырауской области - 89;

в ВКО - 71;

в Жамбылской области - 24;

в ЗКО - 126;

в Карагандинской области - 302;

в Костанайской области - 47;

в Кызылординской области - 14;

в Мангистауской области - 50;

в Павлодарской области - 56;

в СКО - 13;

в Туркестанской области - 32.

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 1223 человека. Всего в стране выздоровело 395 262 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 30 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 822 человека (23 526 КВИ+ и 1296 КВИ-), из них в стационарах находится 7453 пациента, на амбулаторном уровне - 17 369 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 493 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 103 пациента, на аппарате ИВЛ - 67 пациентов.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне - Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская и Мангистауская области. В "зелёной зоне - Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

На данный момент I компонентом от КВИ провакцинировано 3 335 172 человека, II компонентом - 2 000 596 человека.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 июня зарегистрировано 4349 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 28 июня от КВИ скончались 13 человек. Кроме того, 28 июня зафиксированы 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных исходов нет.

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