Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 июня

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За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 678;
в Алматы - 253;
в Шымкенте - 103;
в Акмолинской области - 48;
в Актюбинской области - 56;
в Алматинской области - 53;
в Атырауской области - 89;
в ВКО - 71;
в Жамбылской области - 24;
в ЗКО - 126;
в Карагандинской области - 302;
в Костанайской области - 47;
в Кызылординской области - 14;
в Мангистауской области - 50;
в Павлодарской области - 56;
в СКО - 13;
в Туркестанской области - 32.
За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 1223 человека. Всего в стране выздоровело 395 262 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 30 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 822 человека (23 526 КВИ+ и 1296 КВИ-), из них в стационарах находится 7453 пациента, на амбулаторном уровне - 17 369 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 493 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 103 пациента, на аппарате ИВЛ - 67 пациентов.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне - Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская и Мангистауская области. В "зелёной зоне - Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
На данный момент I компонентом от КВИ провакцинировано 3 335 172 человека, II компонентом - 2 000 596 человека.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 июня зарегистрировано 4349 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 28 июня от КВИ скончались 13 человек. Кроме того, 28 июня зафиксированы 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных исходов нет.
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