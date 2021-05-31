Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 мая

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НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - За минувшие сутки в Казахстане выявлено 1549 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 216;

Алматы - 238;

Шымкент - 49;

Акмолинская область - 100;

Актюбинская область - 52;

Алматинская область - 76;

Атырауская область - 64;

Восточно-Казахстанская область - 87;

Жамбылская область - 30;

Западно-Казахстанская область - 90;

Карагандинская область - 310;

Костанайская область - 41;

Кызылординская область - 17;

Мангистауская область - 52;

Павлодарская область - 80;

Северо-Казахстанская область - 25;

Туркестанская область - 22.

Всего в стране выявлены 385 144 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2459 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 353 545.

По данным Минздрава, на 29 мая в стране получили первый компонент прививки от коронавируса 2 098 481 человек.





На 30 мая лечение от КВИ продолжают получать 28 254 человека (27 664 КВИ+ и 590 КВИ-), из них:





в стационарах находятся 10 843 пациента,

на амбулаторном уровне - 17 411 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:





в тяжелом состоянии - 679 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести - 150 пациентов,

на аппарате ИВЛ - 103 пациента.

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