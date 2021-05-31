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Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 мая

30.05.2021 100846
Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 мая
Фото автора Anna Shvets: Pexels
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - За минувшие сутки в Казахстане выявлено 1549 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разрезе регионов:
 
Нур-Султан - 216;
 
Алматы - 238;
 
Шымкент - 49;
 
Акмолинская область - 100;
 
Актюбинская область - 52;
 
Алматинская область - 76;
 
Атырауская область - 64;
 
Восточно-Казахстанская область - 87;
 
Жамбылская область - 30;
 
Западно-Казахстанская область - 90;
 
Карагандинская область - 310;
 
Костанайская область - 41;
 
Кызылординская область - 17;
 
Мангистауская область - 52;
 
Павлодарская область - 80;
 
Северо-Казахстанская область - 25;
 
Туркестанская область - 22.
 
Всего в стране выявлены 385 144 заболевших.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 2459 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 353 545.
 
По данным Минздрава, на 29 мая в стране получили первый компонент прививки от коронавируса 2 098 481 человек.

На 30 мая лечение от КВИ продолжают получать 28 254 человека (27 664 КВИ+ и 590 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 10 843 пациента,
на амбулаторном уровне - 17 411 пациентов. 

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 

в тяжелом состоянии - 679 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести - 150 пациентов,
на аппарате ИВЛ - 103 пациента.
 

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