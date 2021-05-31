Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 мая

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В разрезе регионов:
Нур-Султан - 216;
Алматы - 238;
Шымкент - 49;
Акмолинская область - 100;
Актюбинская область - 52;
Алматинская область - 76;
Атырауская область - 64;
Восточно-Казахстанская область - 87;
Жамбылская область - 30;
Западно-Казахстанская область - 90;
Карагандинская область - 310;
Костанайская область - 41;
Кызылординская область - 17;
Мангистауская область - 52;
Павлодарская область - 80;
Северо-Казахстанская область - 25;
Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлены 385 144 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2459 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 353 545.
По данным Минздрава, на 29 мая в стране получили первый компонент прививки от коронавируса 2 098 481 человек.
На 30 мая лечение от КВИ продолжают получать 28 254 человека (27 664 КВИ+ и 590 КВИ-), из них:
в стационарах находятся 10 843 пациента,
на амбулаторном уровне - 17 411 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 679 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести - 150 пациентов,
на аппарате ИВЛ - 103 пациента.
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