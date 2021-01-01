Сводка эпидситуации в Казахстане на 31 декабря

Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 30 декабря 2020 года в Казахстане зарегистрировано 154 720 случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 154 720 случаев, из них:

в ВКО - 18 826 (+46),

в городе Нур-Султан - 18 446 (+120);

в городе Алматы - 18 411 (+87);

в Атырауской области - 13 450 (+116);

в Карагандинской области - 12 068 (+39);

в ЗКО - 9192 (+30);

в Павлодарской области - 9037 (+72);

в СКО - 8571 (+59);

в Костанайской области - 7505 (+58);

в Акмолинской области - 7190 (+55);

в Алматинской области - 7083 (+51);

в городе Шымкент - 5507 (+5);

в Жамбылской области - 4995 (+15);

в Актюбинской области - 3685 (+9);

в Мангистауской области - 3701 (+19);

в Туркестанской области - 3667 (+6);

в Кызылординской области - 3386 (+8).

В Казахстане за сутки 744 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 142 475 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 102 человека (9961 КВИ+ и 12 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 959 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 143 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 270 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 48 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 31 декабря зарегистрировано 2284 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 10 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

За сутки зарегистрировано 93 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровел 101 человек. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 723, случаев с летальным исходом - 499, всего выздоровели - 33 083 человека.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства