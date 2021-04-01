Сводка эпидситуации в Казахстане на 31 марта

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - По состоянию на 23.59 30 марта 2021 года в Казахстане зарегистрирован 244 981 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 244 981 случай, из них:

в городе Алматы – 34 083 (+526);

в городе Нур-Султане – 30 594 (+356);

в ВКО – 22 846 (+24);

в Павлодарской области – 19 110 (+20);

в Атырауской области – 18 652 (+75);

в Карагандинской области – 17 656 (+93);

в Акмолинской области – 15 322 (+38);

в ЗКО – 15 048 (+96);

в Костанайской области – 13 784 (+37);

в СКО – 13 047 (+21);

в Алматинской области – 13 478 (+191);

в городе Шымкенте – 6805 (+47);

в Жамбылской области – 6397 (+24);

в Актюбинской области – 5236 (+82);

в Туркестанской области – 4485 (+7);

в Мангистауской области – 4409 (+13);

в Кызылординской области – 4029 (+13).

В Казахстане за сутки 1063 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 219 094 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 24 642 человека (22 841 КВИ+ и 1801 КВИ-), из них в стационарах находятся 8327 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 315 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 353 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.

На 29 марта 2021 года зарегистрировано 82 новых случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровело 199 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 50 525, случаев с летальным исходом - 688, всего выздоровело – 48 036 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 30 марта зарегистрировано 3046 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 марта 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Алматинская и Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.





Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 31 марта 2021 года:





Общее количество вакцинированных лиц 1 компонентом - 134 841 человек.





Общее количество вакцинированных лиц 2 компонентом - 38 588 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства