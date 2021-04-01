Сводка эпидситуации в Казахстане на 31 марта

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - По состоянию на 23.59 30 марта 2021 года в Казахстане зарегистрирован 244 981 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 244 981 случай, из них:
в городе Алматы – 34 083 (+526);
в городе Нур-Султане – 30 594 (+356);
в ВКО – 22 846 (+24);
в Павлодарской области – 19 110 (+20);
в Атырауской области – 18 652 (+75);
в Карагандинской области – 17 656 (+93);
в Акмолинской области – 15 322 (+38);
в ЗКО – 15 048 (+96);
в Костанайской области – 13 784 (+37);
в СКО – 13 047 (+21);
в Алматинской области – 13 478 (+191);
в городе Шымкенте – 6805 (+47);
в Жамбылской области – 6397 (+24);
в Актюбинской области – 5236 (+82);
в Туркестанской области – 4485 (+7);
в Мангистауской области – 4409 (+13);
в Кызылординской области – 4029 (+13).
В Казахстане за сутки 1063 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 219 094 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 24 642 человека (22 841 КВИ+ и 1801 КВИ-), из них в стационарах находятся 8327 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 315 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 353 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.
На 29 марта 2021 года зарегистрировано 82 новых случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровело 199 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 50 525, случаев с летальным исходом - 688, всего выздоровело – 48 036 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 30 марта зарегистрировано 3046 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 марта 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Алматинская и Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 31 марта 2021 года:
Общее количество вакцинированных лиц 1 компонентом - 134 841 человек.
Общее количество вакцинированных лиц 2 компонентом - 38 588 человек.
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