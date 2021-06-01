Сводка эпидситуации в Казахстане на 31 мая

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НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - По состоянию на 23.59 30 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 386 549 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 172;

в городе Алматы – 2304

в городе Шымкенте – 39;

в Акмолинской области – 80;

в Актюбинской области – 324

в Алматинской области – 89;

в Атырауской области – 49;

в ВКО – 79;

в Жамбылской области – 24;

в ЗКО – 75;

в Карагандинской области – 323;

в Костанайской области – 41;

в Кызылординской области – 15;

в Мангистауской области – 36;

в Павлодарской области – 65;

в СКО – 40;

в Туркестанской области – 16.

В Казахстане за сутки 2436 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 355 981 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 31 мая лечение от КВИ продолжают получать 27 180 человека (26 613 КВИ+ и 567 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 10 908 пациентов,

- на амбулаторном уровне – 16 272 пациента,

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 668 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 152 пациента,

- на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 30 мая зарегистрировано 3955 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 29 мая от КВИ скончались 20 человек.

По состоянию на 29 мая зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ, два человека скончались от заболевания.

2 114 112 человек провакцинировано в Казахстане на 31 мая 2021 года.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 мая 2021 года, в "красной" зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне: - Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В "зеленой" зоне: - город Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

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