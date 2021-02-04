Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 февраля

Нур-Султан 3 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 2 февраля 2021 года в Казахстане выявлено 190 359 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 190 359 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 22 490 (+130);

в городе Алматы - 22 328 (+113);

в ВКО - 20 407 (+81);

в Атырауской области - 16 233 (+89);

в Павлодарской области - 14 083 (+235);

в Карагандинской области - 14 016 (+63);

в Акмолинской области - 11 329 (+170);

в ЗКО – 11 198 (+85);

в СКО - 11 109 (+76);

в Костанайской области - 10 478 (+84);

в Алматинской области - 9415 (+53);

в городе Шымкенте - 5896 (+13);

в Жамбылской области - 5604 (+15);

в Туркестанской области - 4125 (+4);

в Мангистауской области - 4065 (+9);

в Актюбинской области - 3963 (+5);

в Кызылординской области - 3620 (+3).

За прошедшие сутки в Казахстане 1136 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 171 099 человек, передает МВК по нераспространению COVID-19.

На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 900 человек (16 695 КВИ+ и 11 205 КВИ-), из них в стационарах находятся 5788 пациентов, на амбулаторном уровне - 22 112 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 253 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 57 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 52 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 3 февраля зарегистрировано 2565 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 1 февраля 2021 года зарегистрировано 107 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровел 201 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 005, случаев с летальным исходом - 571, всего выздоровели - 36 229 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 февраля 2021 года, в "красной" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.





В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.





В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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