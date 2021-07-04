Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 июля

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 2 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 430 928 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 797;
в городе Алматы – 385;
в городе Шымкенте – 131;
в Акмолинской области – 98;
в Актюбинской области – 35;
в Алматинской области – 88;
в Атырауской области – 137;
в ВКО – 83;
в Жамбылской области – 37;
в ЗКО – 157;
в Карагандинской области – 463;
в Костанайской области – 53;
в Кызылординской области – 33;
в Мангистауской области – 142;
в Павлодарской области – 65;
в СКО – 20;
в Туркестанской области – 41.
В Казахстане за сутки 1453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 399 277 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 3 июля лечение от КВИ продолжают получать 28 575 человек (27 231 КВИ+ и 1344 КВИ-), из них:
в стационарах находятся 8640 пациентов;
на амбулаторном уровне – 19 935 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 541 пациент;
в состоянии крайней степени тяжести – 117 пациентов;
на аппарате ИВЛ – 72 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 2 июля июня зарегистрировано 4418 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 1 июля от КВИ скончались 19 человек.
1 июля зафиксировано 87 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 60 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 276, летальных случаев – 999, выздоровевших – 52 474.
I компонентом на 3 июля 2021 года в Казахстане провакцинировано 3 612 610 человек, II компонентом – 2 134 938 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.
В "желтой" зоне – Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области.
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В "зеленой" зоне – Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.
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