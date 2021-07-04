Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 июля

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 2 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 430 928 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 797;

в городе Алматы – 385;

в городе Шымкенте – 131;

в Акмолинской области – 98;

в Актюбинской области – 35;

в Алматинской области – 88;

в Атырауской области – 137;

в ВКО – 83;

в Жамбылской области – 37;

в ЗКО – 157;

в Карагандинской области – 463;

в Костанайской области – 53;

в Кызылординской области – 33;

в Мангистауской области – 142;

в Павлодарской области – 65;

в СКО – 20;

в Туркестанской области – 41.

В Казахстане за сутки 1453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 399 277 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 3 июля лечение от КВИ продолжают получать 28 575 человек (27 231 КВИ+ и 1344 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 8640 пациентов;

на амбулаторном уровне – 19 935 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 541 пациент;

в состоянии крайней степени тяжести – 117 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 72 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 2 июля июня зарегистрировано 4418 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 1 июля от КВИ скончались 19 человек.

1 июля зафиксировано 87 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 60 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 276, летальных случаев – 999, выздоровевших – 52 474.

I компонентом на 3 июля 2021 года в Казахстане провакцинировано 3 612 610 человек, II компонентом – 2 134 938 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.

В "желтой" зоне – Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области.

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В "зеленой" зоне – Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.

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