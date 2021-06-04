Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 июня

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 2 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 390 376 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 272;

в городе Алматы – 203;

в городе Шымкенте – 54;

в Акмолинской области – 76;

в Актюбинской области – 41;

в Алматинской области – 65;

в Атырауской области – 72;

в ВКО – 85;

в Жамбылской области – 17;

в ЗКО – 95;

в Карагандинской области – 205;

в Костанайской области – 39;

в Кызылординской области – 8;

в Мангистауской области – 46;

в Павлодарской области – 63;

в СКО – 26;

в Туркестанской области – 18.

В Казахстане за сутки 2575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 362 018 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 3 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 995 человек (24 351 КВИ+ и 644 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 9468 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 15 527 пациентов,

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 589 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 128 пациентов,

- на аппарате ИВЛ – 83 пациента.

1 июня в Казахстане зарегистрировано 15 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом и 4 летальных случая от пневмонии с признаками КВИ (ПЦР-тест отрицательный).

За 1 июня в РК зарегистрирован 91 случай пневмонии с признаками КВИ (ПЦР-тест отрицательный).

2 158 946 человек провакцинировано в Казахстане на 3 июня 2021 года.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Карагандинская область.

В "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

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