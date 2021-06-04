Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 июня

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 2 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 390 376 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 272;
в городе Алматы – 203;
в городе Шымкенте – 54;
в Акмолинской области – 76;
в Актюбинской области – 41;
в Алматинской области – 65;
в Атырауской области – 72;
в ВКО – 85;
в Жамбылской области – 17;
в ЗКО – 95;
в Карагандинской области – 205;
в Костанайской области – 39;
в Кызылординской области – 8;
в Мангистауской области – 46;
в Павлодарской области – 63;
в СКО – 26;
в Туркестанской области – 18.
В Казахстане за сутки 2575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 362 018 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 3 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 995 человек (24 351 КВИ+ и 644 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 9468 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 15 527 пациентов,
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 589 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 128 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 83 пациента.
1 июня в Казахстане зарегистрировано 15 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом и 4 летальных случая от пневмонии с признаками КВИ (ПЦР-тест отрицательный).
За 1 июня в РК зарегистрирован 91 случай пневмонии с признаками КВИ (ПЦР-тест отрицательный).
2 158 946 человек провакцинировано в Казахстане на 3 июня 2021 года.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Карагандинская область.
В "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области.
В "зеленой" зоне - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.
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