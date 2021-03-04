Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 марта

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 2 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 214 806 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 214 806 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 25 228 (+68);

в городе Алматы - 25 280 (+105);

в ВКО - 22 143 (+49);

в Атырауской области - 17 240 (+35);

в Павлодарской области - 17 773 (+79);

в Карагандинской области - 15 506 (+46);

в Акмолинской области - 13 802 (+69);

в ЗКО - 13 118 (+64);

в СКО - 12 410 (+25);

в Костанайской области - 12 497 (+61);

в Алматинской области - 10 965 (+51);

в городе Шымкенте - 6183 (+12);

в Жамбылской области - 5970 (+9);

в Туркестанской области - 4294 (+6);

в Мангистауской области - 4243 (+12);

в Актюбинской области - 4285 (+12);

в Кызылординской области - 3869 (+14).

В Казахстане за сутки 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 198 726 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 304 человека (13 303 КВИ+ и 6 001 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 340 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 964 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 243 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 42 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.

На 1 марта 2021 года зарегистрировано 65 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 221 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 372, случаев с летальным исходом - 630, всего выздоровели – 42 741 человек.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 2 марта зарегистрировано 2777 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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