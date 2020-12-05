Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 декабря

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 3 декабря 2020 года в Казахстане выявлены 134 706 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 819 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

в ВКО - 16 807 (+137),

в городе Алматы - 16 333 (+64),

в городе Нур-Султан - 16 278 (+88),

в Атырауской области - 11 736 (+28),

в Карагандинской области - 11 187 (+23),

в ЗКО - 8181 (+41),

в СКО - 6803 (+90),

в Павлодарской области - 6780 (+106),

в Алматинской области - 5826 (+25),

в Костанайской области - 5638 (+85),

в Акмолинской области - 5522 (+90),

в городе Шымкент - 5390 (+9),

в Жамбылской области - 4482 (+15),

в Актюбинской области - 3502 (+9),

в Туркестанской области - 3500 (+5),

в Мангистауской области - 3445 (+4),

в Кызылординской области - 3296 (+0).

За прошедшие сутки в Казахстане 639 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 118 643 человека.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 000 человек, среди которых 912 детей. В стационарах находятся 3560 пациентов, на амбулаторном уровне – 10 440 человек. 229 человек находятся в тяжелом состоянии, 34 - в состоянии крайней степени тяжести, 29 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 225 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 64 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 42 680, летальных случаев - 448, выздоровевших - 30 792 человека.

В Акмолинской области усилили карантин. Главный государственный санитарный врач Акмолинской области подписал постановление от 3 декабря 2020 года, которым внес изменения в постановления "О дальнейшем усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области" от 26 и 27 ноября 2020 года.

Согласно документу, жителям региона, в особенности лицам старше 65 лет, рекомендуется не покидать места проживания с 21 часа до 6 утра без крайней необходимости, за исключением следующих случаев: приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий; выезда в медучреждение по экстренному случаю.





В Казахстане за неделю, с 23 по 29 ноября, от коронавирусной инфекции скончались 44 человека. В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 11 летальных исходов, в Алматы - 8, в Нур-Султане и Западно-Казахстанской области - по 6, в Северо-Казахстанской области - 5, в Акмолинской и Атырауской областях - по 2, в Шымкенте, Костанайской и Мангистауской области - по 1.





Всего в Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано 2034 летальных исхода от COVID-19.

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