Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 июля

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НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3003 случая заражения коронавирусом COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это самый высокий прирост заражений за весь период с 13 марта 2020 года - когда впервые выявили случай COVID-19 в республике. Всего за это время выявлен 433 931 случай COVID-19.

В разрезе регионов суточный прирост составил: в Нур-Султане - 791 случай, в Карагандинской области - 496, в Алматы - 391, в Мангистауской области - 186, в Западно-Казахстанской области - 173, в Шымкенте - 169, в Акмолинской области - 105, в Актюбинской области - 78, в Алматинской области - 112, в Атырауской области - 154, в Восточно-Казахстанской области - 73, в Жамбылской области - 34, в Костанайской области - 53, в Кызылординской области - 56, в Павлодарской области - 71, в Северо-Казахстанской области - 19, в Туркестанской области - 42.

За сутки 1594 человек выздоровели от коронавируса. Всего выздоровели 400 873 пациента.

За сутки умерли 26 человек, всего - 4444.

Выявлено 70 случаев коронавирусной пневмонии, умерли пять пациентов. Всего зарегистрировано 57 346 случаев пневмонии, умерли 3463 человека.

На 4 июля лечение от КВИ продолжают получать 29 961 человек (28 614 КВИ+ и 1347 КВИ-), из них в стационарах находится 9082 пациента, на амбулаторном уровне - 20 879 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 578 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 118 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 72 пациента.





I компонентом 3 717 876 человек провакцинировано в Казахстане на 4 июля, II компонентом - 2 174 221 человек.

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