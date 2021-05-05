Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 мая

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - По состоянию на 23.59 3 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 330 071 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2076 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 330 071 случай, из них:
в городе Алматы – 56 526 (+658);
в городе Нур-Султане – 46 729 (+250);
в ВКО – 25 199 (+77);
в Карагандинской области – 24 302 (+240);
в Атырауской области – 22 153 (+44);
в Алматинской области – 21 969 (+180);
в Павлодарской области – 21 282 (+125);
в ЗКО – 19 680 (+73);
в Акмолинской области – 18 863 (+137);
в Костанайской области – 14 817 (+26);
в СКО – 14 057 (+6);
в городе Шымкенте – 9727 (+65);
в Актюбинской области – 9516 (+27);
в Жамбылской области – 8080 (+58);
в Мангистауской области – 5854 (+3);
в Кызылординской области – 5794 (+73);
в Туркестанской области – 5523 (+34).
В Казахстане за сутки 1366 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 281 708 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 4 мая лечение от КВИ продолжают получать 45 012 человека (44 601 КВИ+ и 411 КВИ-), из них в стационарах находятся 15 517 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 495 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 770 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 130 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 3 мая зарегистрировано 3762 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 2 мая от КВИ скончались 29 человек.
На 2 мая 2021 года зарегистрировано 10 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 50 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 53 093, случаев с летальным исходом – 812, всего выздоровели – 51 870 человек.
На 4 мая 1 422 204 человек провакцинировано в РК.
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