Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 декабря

05.12.2020 178066
Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 декабря
Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 представила информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста по состоянию на 23.59 4 декабря 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 135 498 случаев.
 
В разрезе регионов:
 
в ВКО - 16 938 (+131),
 
в Алматы - 16 396 (+63),
 
в Нур-Султане - 16 358 (+80),
 
в Атырауской области - 11 754 (+18),
 
в Карагандинской области - 11 213 (+26),
 
в ЗКО - 8220 (+39),
 
в СКО - 6887 (+84),
 
в Павлодарской области - 6892 (+112),
 
в Алматинской области - 5866 (+40),
 
в Костанайской области - 5725 (+87),
 
в Акмолинской области - 5599 (+77),
 
в Шымкенте - 5395 (+5),
 
в Жамбылской области - 4498 (+16),
 
в Актюбинской области - 3511 (+9),
 
в Туркестанской области - 3504 (+4),
 
в Мангистауской области - 3445 (+0),
 
в Кызылординской области - 3297 (+1).
 
"На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 008 человек, среди которых 979 детей. В стационарах находятся 3630 пациентов, на амбулаторном уровне - 10 378 человек. 221 человек находится в тяжелом состоянии, 41 - в состоянии крайней степени тяжести, 31 - на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении. 
 
За прошедшие сутки было зарегистрировано 200 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, два случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 60 человек. 
 
С 1 августа зарегистрировано: заболевших- 42 880, случаев с летальным исходом - 450, всего выздоровели 30 852 человека.
 
Также сообщается, что в Казахстане за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 776 человек. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 119 419 человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая