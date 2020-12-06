Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 декабря

Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 представила информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста по состоянию на 23.59 4 декабря 2020 года, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 135 498 случаев.

В разрезе регионов:

в ВКО - 16 938 (+131),

в Алматы - 16 396 (+63),

в Нур-Султане - 16 358 (+80),

в Атырауской области - 11 754 (+18),

в Карагандинской области - 11 213 (+26),

в ЗКО - 8220 (+39),

в СКО - 6887 (+84),

в Павлодарской области - 6892 (+112),

в Алматинской области - 5866 (+40),

в Костанайской области - 5725 (+87),

в Акмолинской области - 5599 (+77),

в Шымкенте - 5395 (+5),

в Жамбылской области - 4498 (+16),

в Актюбинской области - 3511 (+9),

в Туркестанской области - 3504 (+4),

в Мангистауской области - 3445 (+0),

в Кызылординской области - 3297 (+1).

"На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 008 человек, среди которых 979 детей. В стационарах находятся 3630 пациентов, на амбулаторном уровне - 10 378 человек. 221 человек находится в тяжелом состоянии, 41 - в состоянии крайней степени тяжести, 31 - на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 200 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, два случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 60 человек.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших- 42 880, случаев с летальным исходом - 450, всего выздоровели 30 852 человека.

Также сообщается, что в Казахстане за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 776 человек. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 119 419 человек.

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