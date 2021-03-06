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Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 марта

05.03.2021 18658
Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 марта
Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 216 467 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 216 467 случаев, из них:
 
в городе Нур-Султане - 25 444 (+132);
 
в городе Алматы - 25 535 (+134);
 
в ВКО - 22 216 (+39);
 
в Атырауской области - 17 301 (+40);
 
в Павлодарской области - 17 932 (+78);
 
в Карагандинской области - 15 621 (+61);
 
в Акмолинской области - 13 910 (+57);
 
в ЗКО - 13 262 (+72);
 
в СКО - 12 486 (+37);
 
в Костанайской области - 12 617 (+59);
 
в Алматинской области - 11 076 (+47);
 
в городе Шымкенте - 6262 (+27);
 
в Жамбылской области - 6002 (+17);
 
в Туркестанской области - 4311 (+5);
 
в Мангистауской области - 4264 (+11);
 
в Актюбинской области - 4336 (+28);
 
в Кызылординской области - 3892 (+13).
 
В Казахстане за сутки 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 200 440 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 882 человека (13 236 КВИ+ и 5 646 КВИ-), из них в стационарах находится - 4 506 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 376 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 226 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 53 пациента;
 
• на аппарате ИВЛ - 50 пациентов.
 
На 3 марта 2021 года зарегистрировано 44 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, выздоровели 224 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 462, случаев с летальным исходом - 635, всего выздоровел - 43 181 человек.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 4 марта зарегистрировано 2791 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
 

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