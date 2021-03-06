Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 марта

За прошедшие сутки зарегистрировано 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 216 467 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 25 444 (+132);
в городе Алматы - 25 535 (+134);
в ВКО - 22 216 (+39);
в Атырауской области - 17 301 (+40);
в Павлодарской области - 17 932 (+78);
в Карагандинской области - 15 621 (+61);
в Акмолинской области - 13 910 (+57);
в ЗКО - 13 262 (+72);
в СКО - 12 486 (+37);
в Костанайской области - 12 617 (+59);
в Алматинской области - 11 076 (+47);
в городе Шымкенте - 6262 (+27);
в Жамбылской области - 6002 (+17);
в Туркестанской области - 4311 (+5);
в Мангистауской области - 4264 (+11);
в Актюбинской области - 4336 (+28);
в Кызылординской области - 3892 (+13).
В Казахстане за сутки 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 200 440 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 882 человека (13 236 КВИ+ и 5 646 КВИ-), из них в стационарах находится - 4 506 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 376 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 226 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 53 пациента;
• на аппарате ИВЛ - 50 пациентов.
На 3 марта 2021 года зарегистрировано 44 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, выздоровели 224 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 462, случаев с летальным исходом - 635, всего выздоровел - 43 181 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 4 марта зарегистрировано 2791 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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