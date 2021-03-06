Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 марта

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 216 467 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 216 467 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 25 444 (+132);

в городе Алматы - 25 535 (+134);

в ВКО - 22 216 (+39);

в Атырауской области - 17 301 (+40);

в Павлодарской области - 17 932 (+78);

в Карагандинской области - 15 621 (+61);

в Акмолинской области - 13 910 (+57);

в ЗКО - 13 262 (+72);

в СКО - 12 486 (+37);

в Костанайской области - 12 617 (+59);

в Алматинской области - 11 076 (+47);

в городе Шымкенте - 6262 (+27);

в Жамбылской области - 6002 (+17);

в Туркестанской области - 4311 (+5);

в Мангистауской области - 4264 (+11);

в Актюбинской области - 4336 (+28);

в Кызылординской области - 3892 (+13).

В Казахстане за сутки 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 200 440 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 882 человека (13 236 КВИ+ и 5 646 КВИ-), из них в стационарах находится - 4 506 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 376 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 226 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 53 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 50 пациентов.

На 3 марта 2021 года зарегистрировано 44 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, выздоровели 224 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 462, случаев с летальным исходом - 635, всего выздоровел - 43 181 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 4 марта зарегистрировано 2791 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.





В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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