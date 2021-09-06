Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 сентября: за сутки умер 101 пациент

Фото: Image by magica from Pixabay

НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 4568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Минздрав РК опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в стране. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме ЗКО, СКО и Туркестанской области.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

Нур-Султан - 302, Алматы - 1169, Шымкент - 161, в Акмолинской области - 236, в Актюбинской области - 293, в Алматинской области - 327, в Атырауской области - 176, в ВКО - 176, в Жамбылской области - 101, в ЗКО - 112, в Карагандинской области - 504, в Костанайской области - 227, в Кызылординской области - 122, в Мангистауской области - 219, в Павлодарской области - 258, в СКО - 87, в Туркестанской области - 98.

Всего в стране подтверждено 812 999 случаев с начала пандемии.

В Казахстане 6620 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране от COVID-19 выздоровели 716 645 человек.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области.





В "зеленой" зоне: Туркестанская область.





За прошедшие сутки от коронавируса скончался 101 человек. От коронавирусной инфекции скончались 90 человек, от пневмонии - 11 пациентов.





Лечение от COVID продолжают получать 94 158 человек, в том числе 86 575 с положительным тестом на COVID-19 и 7583 - с отрицательным. Из них в стационарах находится 20 777 пациентов, на амбулаторном уровне лечится 73 381 пациент.





В тяжелом состоянии находятся 1537 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 420 пациентов, на аппарате ИВЛ - 220 пациентов.





Первым компонентом вакцины против коронавируса в республики привиты 6 819 137 человек, второй компонент получили 5 646 747 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства