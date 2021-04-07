Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 апреля

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 5 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 256 837 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1809 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 256 837 случаев, из них:

в городе Алматы – 37 608 (+585);

в городе Нур-Султане – 33 057 (+242);

в ВКО – 23 057 (+23);

в Павлодарской области – 19 305 (+31);

в Атырауской области – 19 207 (+64);

в Карагандинской области – 18 242 (+90);

в Акмолинской области – 15 626 (+60);

в ЗКО – 15 677 (+101);

в Костанайской области – 13 996 (+34);

в СКО – 13 148 (+24);

в Алматинской области – 15 006 (+278);

в городе Шымкенте – 7159 (+30);

в Жамбылской области – 6543 (+28);

в Актюбинской области – 5882 (+153),

в Туркестанской области – 4585 (+16);

в Мангистауской области – 4541 (+11);

в Кызылординской области – 4198 (+39).

В Казахстане за сутки 1122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 226 378 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 28 333 человека (27 330 КВИ+ и 1003 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 243 пациента, на амбулаторном уровне – 18 090 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 456 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 132 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 77 пациентов.

На 4 апреля 2021 года зарегистрировано 7 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 7 случаев с летальным исходом. Выздоровел 171 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 839, случаев с летальным исходом – 709, всего выздоровели – 49 127 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 апреля зарегистрировано 3129 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,16. Загруженность инфекционных коек – 36%, реанимационных – 22%.





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