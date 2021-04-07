Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 апреля

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 5 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 256 837 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1809 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 256 837 случаев, из них:
в городе Алматы – 37 608 (+585);
в городе Нур-Султане – 33 057 (+242);
в ВКО – 23 057 (+23);
в Павлодарской области – 19 305 (+31);
в Атырауской области – 19 207 (+64);
в Карагандинской области – 18 242 (+90);
в Акмолинской области – 15 626 (+60);
в ЗКО – 15 677 (+101);
в Костанайской области – 13 996 (+34);
в СКО – 13 148 (+24);
в Алматинской области – 15 006 (+278);
в городе Шымкенте – 7159 (+30);
в Жамбылской области – 6543 (+28);
в Актюбинской области – 5882 (+153),
в Туркестанской области – 4585 (+16);
в Мангистауской области – 4541 (+11);
в Кызылординской области – 4198 (+39).
В Казахстане за сутки 1122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 226 378 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 28 333 человека (27 330 КВИ+ и 1003 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 243 пациента, на амбулаторном уровне – 18 090 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 456 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести – 132 пациента;
• на аппарате ИВЛ – 77 пациентов.
На 4 апреля 2021 года зарегистрировано 7 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 7 случаев с летальным исходом. Выздоровел 171 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 839, случаев с летальным исходом – 709, всего выздоровели – 49 127 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 апреля зарегистрировано 3129 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,16. Загруженность инфекционных коек – 36%, реанимационных – 22%.
К настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения COVID-19 находятся города Нур-Султан и Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Акмолинская области, "желтой зоне" – Шымкент и Карагандинская область. Все остальные регионы – в "зеленой зоне".
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