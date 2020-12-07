Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 декабря

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 69;
город Алматы - 71;
город Шымкент - 3;
Акмолинская область - 83;
Актюбинская область - 10;
Алматинская область - 40;
Атырауская область - 27;
Восточно-Казахстанская область - 125;
Жамбылская область - 18;
Западно-Казахстанская область - 41;
Карагандинская область - 27;
Костанайская область - 78;
Кызылординская область - 2;
Мангистауская область - 5;
Павлодарская область - 110;
Северо-Казахстанская область - 59;
Туркестанская область - 5.
Всего в стране с марта было выявлено заболевших 136 271.
В Казахстане 759 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в Нур-Султане - 94;
в Алматы - 33;
в Акмолинской области - 48;
в Алматинской области - 181;
в Атырауской области - 3;
в ВКО - 125;
в ЗКО - 30;
в Карагандинской области - 19;
в Костанайской области - 175;
в Павлодарской области - 22;
в СКО - 23;
в Туркестанской области - 6.
Всего в стране 120 017 человек выздоровели от COVID-19.
12 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, сообщает Минздрав. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 014 человек, среди которых 1010 детей. В стационарах находятся 3575 пациентов, на амбулаторном уровне - 10 439 человек. 230 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 - в состоянии крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 193 случая заболевания пневмонией, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 104 человека.
С 1 августа зарегистрировано 43 073 заболевших, случаев с летальным исходом - 454, всего выздоровели - 30 956 человек.
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