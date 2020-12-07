Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 декабря

06.12.2020 45982
Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 декабря
Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки выявили 773 новых случая коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 69;
 
город Алматы - 71;
 
город Шымкент - 3;
 
Акмолинская область - 83;
 
Актюбинская область - 10;
 
Алматинская область - 40;
 
Атырауская область - 27;
 
Восточно-Казахстанская область - 125;
 
Жамбылская область - 18;
 
Западно-Казахстанская область - 41;
 
Карагандинская область - 27;
 
Костанайская область - 78;
 
Кызылординская область - 2;
 
Мангистауская область - 5;
 
Павлодарская область - 110;
 
Северо-Казахстанская область - 59;
 
Туркестанская область - 5.
 
Всего в стране с марта было выявлено заболевших 136 271.
 
В Казахстане 759 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
 
в Нур-Султане - 94;
 
в Алматы - 33;
 
в Акмолинской области - 48;
 
в Алматинской области - 181;
 
в Атырауской области - 3;
 
в ВКО - 125;
 
в ЗКО - 30;
 
в Карагандинской области - 19;
 
в Костанайской области - 175;
 
в Павлодарской области - 22;
 
в СКО - 23;
 
в Туркестанской области - 6.
 
Всего в стране 120 017 человек выздоровели от COVID-19.
 
12 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, сообщает Минздрав. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 014 человек, среди которых 1010 детей. В стационарах находятся 3575 пациентов, на амбулаторном уровне - 10 439 человек. 230 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 - в состоянии крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.
 
За прошедшие сутки было зарегистрировано 193 случая заболевания пневмонией, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 104 человека.
 
С 1 августа зарегистрировано 43 073 заболевших, случаев с летальным исходом - 454, всего выздоровели - 30 956 человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая