Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 декабря

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки выявили 773 новых случая коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 69;

город Алматы - 71;

город Шымкент - 3;

Акмолинская область - 83;

Актюбинская область - 10;

Алматинская область - 40;

Атырауская область - 27;

Восточно-Казахстанская область - 125;

Жамбылская область - 18;

Западно-Казахстанская область - 41;

Карагандинская область - 27;

Костанайская область - 78;

Кызылординская область - 2;

Мангистауская область - 5;

Павлодарская область - 110;

Северо-Казахстанская область - 59;

Туркестанская область - 5.

Всего в стране с марта было выявлено заболевших 136 271.

В Казахстане 759 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в Нур-Султане - 94;

в Алматы - 33;

в Акмолинской области - 48;

в Алматинской области - 181;

в Атырауской области - 3;

в ВКО - 125;

в ЗКО - 30;

в Карагандинской области - 19;

в Костанайской области - 175;

в Павлодарской области - 22;

в СКО - 23;

в Туркестанской области - 6.

Всего в стране 120 017 человек выздоровели от COVID-19.

12 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, сообщает Минздрав. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 014 человек, среди которых 1010 детей. В стационарах находятся 3575 пациентов, на амбулаторном уровне - 10 439 человек. 230 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 - в состоянии крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 193 случая заболевания пневмонией, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 104 человека.

С 1 августа зарегистрировано 43 073 заболевших, случаев с летальным исходом - 454, всего выздоровели - 30 956 человек.

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