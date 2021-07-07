Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 июля

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 5 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 439 580 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 710;

в городе Алматы – 277;

в городе Шымкенте – 103;

в Акмолинской области – 124;

в Актюбинской области – 42;

в Алматинской области – 88;

в Атырауской области – 154;

в ВКО – 55;

в Жамбылской области – 60;

в ЗКО – 181;

в Карагандинской области – 490;

в Костанайской области – 54;

в Кызылординской области – 30;

в Мангистауской области – 83;

в Павлодарской области – 105;

в СКО – 30;

в Туркестанской области – 32.

В Казахстане за сутки 1267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 403 388 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 6 июля лечение от КВИ продолжают получать 33 029 человек (31 703 КВИ+ и 1326 КВИ-), из них:

- в стационарах находится 10 041 пациент;

- на амбулаторном уровне – 22 988 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 623 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 76 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 июля июня зарегистрировано 4489 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 июля от КВИ скончались 20 человек.

4 июля зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 27 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 437, летальных случаев – 1008, выздоровевших – 52 644.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне – Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.





I компонентом 3 843 678 человек провакцинировано в Казахстане на 6 июля 2021 года, II компонентом 2 214 907 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства