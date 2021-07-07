Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 июля

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НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 5 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 439 580 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 710;
в городе Алматы – 277;
в городе Шымкенте – 103;
в Акмолинской области – 124;
в Актюбинской области – 42;
в Алматинской области – 88;
в Атырауской области – 154;
в ВКО – 55;
в Жамбылской области – 60;
в ЗКО – 181;
в Карагандинской области – 490;
в Костанайской области – 54;
в Кызылординской области – 30;
в Мангистауской области – 83;
в Павлодарской области – 105;
в СКО – 30;
в Туркестанской области – 32.
В Казахстане за сутки 1267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 403 388 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 6 июля лечение от КВИ продолжают получать 33 029 человек (31 703 КВИ+ и 1326 КВИ-), из них:
- в стационарах находится 10 041 пациент;
- на амбулаторном уровне – 22 988 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 623 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 76 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 июля июня зарегистрировано 4489 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 июля от КВИ скончались 20 человек.
4 июля зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 27 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 437, летальных случаев – 1008, выздоровевших – 52 644.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне – Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
I компонентом 3 843 678 человек провакцинировано в Казахстане на 6 июля 2021 года, II компонентом 2 214 907 человек.
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