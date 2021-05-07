Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 мая

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НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - По состоянию на 23.59 5 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 334 812 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2443 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 334 812 случаев, из них:
в городе Алматы – 57 822 (+651);
в городе Нур-Султане – 47 412 (+398);
в ВКО – 25 370 (+84);
в Карагандинской области – 24 786 (+245);
в Атырауской области – 22 321 (+83);
в Алматинской области – 22 358 (+200);
в Павлодарской области – 21 521 (+123);
в ЗКО – 19 960 (+151);
в Акмолинской области – 19 099 (+101);
в Костанайской области – 14 868 (+25);,
в СКО – 14 099 (+29);
в городе Шымкенте – 9877 (+70);
в Актюбинской области – 9673 (+86);
в Жамбылской области – 8214 (+69);
в Мангистауской области – 5956 (+60);
в Кызылординской области – 5895 (+32);
в Туркестанской области – 5581 (+36).
В Казахстане за сутки 3816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 288 187 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 6 мая лечение от КВИ продолжают получать 43 253 человека (42 792 КВИ+ и 461 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 489 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 764 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 780 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 195 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 121 пациент.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 мая зарегистрировано 3833 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 мая от КВИ скончались 37 человек.
На 4 мая 2021 года зарегистрировано 177 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 6 случаев с летальным исходом. Выздоровели 80 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 53 299, случаев с летальным исходом – 823, всего выздоровели – 52 015 человек.
На 6 мая 1 565 681 человек в РК получил первую дозу вакцины от коронавируса.
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