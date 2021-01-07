Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 января

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 5 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 159 044 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 159 044 случая, из них:

в ВКО - 19 080 (+39);

в городе Алматы - 19 033 (+94);

в городе Нур-Султан - 18 891 (+114);

в Атырауской области - 13 991 (+101);

в Карагандинской области - 12 268 (+25);

в ЗКО - 9407 (+40);

в Павлодарской области - 9503 (+55);

в СКО - 8911 (+55);

в Костанайской области - 7853 (+56);

в Акмолинской области - 7539 (+58);

в Алматинской области - 7359 (+52);

в городе Шымкент - 5525 (+2);

в Жамбылской области - 5062 (+14);

в Мангистауской области - 3766 (+7);

в Актюбинской области - 3721 (+10);

в Туркестанской области - 3717 (+12);

в Кызылординской области - 3418 (+8).

В Казахстане 785 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 145 979 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 6 января лечение от КВИ продолжает получать 22 791 человек (10 722 КВИ+ и 12 109 КВИ-), из них в стационарах находятся 5212 пациента, на амбулаторном уровне 17 579 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 299 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 45 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 6 января зарегистрировано 2343 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, на 4 января 2021 года зарегистрировано 29 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 100 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 020, случаев с летальным исходом - 509, всего выздоровели - 33 398 человек.





сегодня главный санитарный врач Шымкента подписал постановление о продлении карантина в городе до 25 января 2021 года. Остаются под запретом коллективные мероприятия, связанные с массовым скоплением людей. Ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет. С полным текстом постановления можно ознакомиться Между тем. Остаются под запретом коллективные мероприятия, связанные с массовым скоплением людей. Ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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