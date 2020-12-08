Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 декабря

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 712 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 16 494 (+67);
Алматы - 16 534 (+67);
Шымкент - 5400 (+2);
Акмолинская область - 5742 (+60);
Актюбинская область - 3531 (+10);
Алматинская область - 5934 (+28);
Атырауская область - 11 810 (+29);
Восточно-Казахстанская область - 17 163 (+100);
Жамбылская область - 4532 (+16);
Западно-Казахстанская область - 8304 (+43);
Карагандинская область - 11 268 (+28);
Костанайская область - 5880 (+77);
Кызылординская область - 3301 (+2);
Мангистауская область - 3455 (+5);
Павлодарская область - 7108 (+106);
Северо-Казахстанская область - 7014 (+68);
Туркестанская область - 3513 (+4).
За прошедшие сутки в Казахстане 621 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших в Казахстане - 120 799.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 096 человек, среди которых 1010 детей. В стационарах находятся 3687 пациентов, на амбулаторном уровне - 10 409 человек. 241 человек находятся в тяжелом состоянии, 39 - в состоянии крайней степени тяжести, 33 - на аппаратах ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 декабря зарегистрировано 2088 летальных случаев от коронавируса.
За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 106, летальных случаев - 454, выздоровевших - 30 956 человек.
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