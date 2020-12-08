Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 декабря

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 6 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 136 983 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 712 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 16 494 (+67);

Алматы - 16 534 (+67);

Шымкент - 5400 (+2);

Акмолинская область - 5742 (+60);

Актюбинская область - 3531 (+10);

Алматинская область - 5934 (+28);

Атырауская область - 11 810 (+29);

Восточно-Казахстанская область - 17 163 (+100);

Жамбылская область - 4532 (+16);

Западно-Казахстанская область - 8304 (+43);

Карагандинская область - 11 268 (+28);

Костанайская область - 5880 (+77);

Кызылординская область - 3301 (+2);

Мангистауская область - 3455 (+5);

Павлодарская область - 7108 (+106);

Северо-Казахстанская область - 7014 (+68);

Туркестанская область - 3513 (+4).

За прошедшие сутки в Казахстане 621 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших в Казахстане - 120 799.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 096 человек, среди которых 1010 детей. В стационарах находятся 3687 пациентов, на амбулаторном уровне - 10 409 человек. 241 человек находятся в тяжелом состоянии, 39 - в состоянии крайней степени тяжести, 33 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 декабря зарегистрировано 2088 летальных случаев от коронавируса.

За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 106, летальных случаев - 454, выздоровевших - 30 956 человек.

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