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Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 декабря

07.12.2020 118072
Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 декабря
Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 6 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 136 983 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 712 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
Нур-Султан - 16 494 (+67);
 
Алматы - 16 534 (+67);
 
Шымкент - 5400 (+2);
 
Акмолинская область - 5742 (+60);
 
Актюбинская область - 3531 (+10);
 
Алматинская область - 5934 (+28);
 
Атырауская область - 11 810 (+29);
 
Восточно-Казахстанская область - 17 163 (+100);
 
Жамбылская область - 4532 (+16);
 
Западно-Казахстанская область - 8304 (+43);
 
Карагандинская область - 11 268 (+28);
 
Костанайская область - 5880 (+77);
 
Кызылординская область - 3301 (+2);
 
Мангистауская область - 3455 (+5);
 
Павлодарская область - 7108 (+106);
 
Северо-Казахстанская область - 7014 (+68);
 
Туркестанская область - 3513 (+4).
 
За прошедшие сутки в Казахстане 621 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших в Казахстане - 120 799.
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 096 человек, среди которых 1010 детей. В стационарах находятся 3687 пациентов, на амбулаторном уровне - 10 409 человек. 241 человек находятся в тяжелом состоянии, 39 - в состоянии крайней степени тяжести, 33 - на аппаратах ИВЛ.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 декабря зарегистрировано 2088 летальных случаев от коронавируса. 
 
За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 106, летальных случаев - 454, выздоровевших - 30 956 человек.
 

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