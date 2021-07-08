Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 июля

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 6 июля 2021 года в Казахстане подтвержден 442 291 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 799;

в городе Алматы – 299;

в городе Шымкенте – 127;

в Акмолинской области – 126;

в Актюбинской области – 63;

в Алматинской области – 49;

в Атырауской области – 157;

в ВКО – 70;

в Жамбылской области – 35;

в ЗКО – 189;

в Карагандинской области – 395;

в Костанайской области – 53;

в Кызылординской области – 43;

в Мангистауской области – 104;

в Павлодарской области – 118;

в СКО – 42;

в Туркестанской области – 42.

В Казахстане за сутки 1511 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 404 899 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 7 июля лечение от КВИ продолжают получать 34 189 человек (32 876 КВИ+ и 1313 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 10 708 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 23 481 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 710 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 143 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 75 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 6 июля июня зарегистрировано 4516 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 5 июля от КВИ скончались 27 человек.

5 июля зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 2 летальных исхода. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 464, летальных случаев - 1010.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне – Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

I компонентом 3 906 643 человека провакцинировано в Казахстане на 7 июля 2021 года, II компонентом 2 236 062 человека.

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