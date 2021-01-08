Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 января

Нур-Султан. 7 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 6 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 159 819 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрированы 775 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 159 819 случаев, из них:

в ВКО - 19 122 (+42);

в городе Алматы - 19 138 (+105);

в Нур-Султане - 19 013 (+122);

в Атырауской области - 14 066 (+75);

в Карагандинской области - 12 298 (+30);

в ЗКО - 9 439 (+32);

в Павлодарской области - 9 578 (+75);

в СКО - 8 967 (+56);

в Костанайской области - 7 912 (+59);

в Акмолинской области - 7 599 (+60);

в Алматинской области - 7 420 (+61);

в Шымкенте - 5 537 (+12);

в Жамбылской области - 5 077 (+15);

в Мангистауской области - 3 771 (+5);

в Актюбинской области - 3 729 (+8);

в Туркестанской области - 3 728 (+11);

в Кызылординской области - 3 425 (+7).

Также за прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 810 человек. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 146 789 человек.





На 7 января лечение от КВИ продолжают получать 22 918 человек (10 681 КВИ+ и 12 020 КВИ-), из них в стационарах находятся 5208 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 710 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 286 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 51 пациент, на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.





Пневмонией с признаками COVID-19 на 5 января 2021 года заболели 94 человека, зарегистрировано 6 случаев с летальным исходом. Выздоровели 177 человек.

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