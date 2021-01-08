Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 января

07.01.2021 156061
Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 января
Нур-Султан. 7 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 6 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 159 819 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрированы 775 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 159 819 случаев, из них:
 
в ВКО - 19 122 (+42);
 
в городе Алматы - 19 138 (+105);
 
в Нур-Султане - 19 013 (+122);
 
в Атырауской области - 14 066 (+75);
 
в Карагандинской области - 12 298 (+30);
 
в ЗКО - 9 439 (+32);
 
в Павлодарской области - 9 578 (+75);
 
в СКО - 8 967 (+56);
 
в Костанайской области - 7 912 (+59);
 
в Акмолинской области - 7 599 (+60);
 
в Алматинской области - 7 420 (+61);
 
в Шымкенте - 5 537 (+12);
 
в Жамбылской области - 5 077 (+15);
 
в Мангистауской области - 3 771 (+5);
 
в Актюбинской области - 3 729 (+8);
 
в Туркестанской области - 3 728 (+11);
 
в Кызылординской области - 3 425 (+7).
 
Также за прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 810 человек. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 146 789 человек. 

На 7 января лечение от КВИ продолжают получать 22 918 человек (10 681 КВИ+ и 12 020 КВИ-), из них в стационарах находятся 5208 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 710 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 286 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 51 пациент, на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.

Пневмонией с признаками COVID-19 на 5 января 2021 года заболели 94 человека, зарегистрировано 6 случаев с летальным исходом. Выздоровели 177 человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая