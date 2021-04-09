Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 апреля

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 7 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 261 503 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 261 503 случаев, из них:
в городе Алматы – 38 938 (+710);
в городе Нур-Султане – 34 007 (+578);
в ВКО – 23 151 (+55);
в Павлодарской области – 19 358 (+28);
в Атырауской области – 19 446 (+137);
в Карагандинской области – 18 546 (+160);
в Акмолинской области – 15 797 (+98);
в ЗКО – 15 900(+125);
в Алматинской области – 15 611 (+325);
в Костанайской области – 14 063 (+33);
в СКО – 13 184 (+16);
в городе Шымкенте – 7312 (+81);
в Жамбылской области – 6613 (+39);
в Актюбинской области – 6120 (+117);
в Туркестанской области – 4617 (+19);
в Мангистауской области – 4595 (+43);
в Кызылординской области – 4245 (+22).
В Казахстане за сутки 1499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 229 538 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 29 655 человек (28 794 КВИ+ и 861 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 828 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 827 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 522 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 151 пациент;
• на аппарате ИВЛ – 87 пациентов.
На 6 апреля 2021 года зарегистрировано 100 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случая с летальным исходом. Выздоровели 186 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 51 055, случаев с летальным исходом - 718, всего выздоровели – 49 476 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 апреля зарегистрировано 3171 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 апреля 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне: город Шымкент, Кызылординская и Павлодарская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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