Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 апреля

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 7 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 261 503 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 261 503 случаев, из них:

в городе Алматы – 38 938 (+710);

в городе Нур-Султане – 34 007 (+578);

в ВКО – 23 151 (+55);

в Павлодарской области – 19 358 (+28);

в Атырауской области – 19 446 (+137);

в Карагандинской области – 18 546 (+160);

в Акмолинской области – 15 797 (+98);

в ЗКО – 15 900(+125);

в Алматинской области – 15 611 (+325);

в Костанайской области – 14 063 (+33);

в СКО – 13 184 (+16);

в городе Шымкенте – 7312 (+81);

в Жамбылской области – 6613 (+39);

в Актюбинской области – 6120 (+117);

в Туркестанской области – 4617 (+19);

в Мангистауской области – 4595 (+43);

в Кызылординской области – 4245 (+22).

В Казахстане за сутки 1499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 229 538 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 29 655 человек (28 794 КВИ+ и 861 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 828 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 827 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 522 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 151 пациент;

• на аппарате ИВЛ – 87 пациентов.

На 6 апреля 2021 года зарегистрировано 100 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случая с летальным исходом. Выздоровели 186 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 51 055, случаев с летальным исходом - 718, всего выздоровели – 49 476 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 апреля зарегистрировано 3171 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 апреля 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне: город Шымкент, Кызылординская и Павлодарская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства