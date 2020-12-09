Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 декабря

Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 7 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 137 653 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 670 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

в ВКО - 17 234 (+71);

в городе Алматы - 16 599 (+65);

в городе Нур-Султан - 16 535 (+41);

в Атырауской области - 11 871 (+61);

в Карагандинской области - 11 298 (+30);

в ЗКО - 8344 (+40);

в СКО - 7089 (+75);

в Павлодарской области - 7212 (+104);

в Алматинской области - 5957 (+23);

в Костанайской области - 5955 (+75);

в Акмолинской области - 5802 (+60);

в городе Шымкент - 5402 (+2);

в Жамбылской области - 4550 (+18);

в Актюбинской области - 3531 (+0);

в Туркестанской области - 3517 (+4);

в Мангистауской области - 3456 (+1);

в Кызылординской области - 3301 (+0).

За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 548 человек. Всего выздоровевших в Казахстане - 121 347, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 210 человека, среди которых детей - 1001. В стационарах находится – 3803 пациента, на амбулаторном уровне - 10 407 человек. 246 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 - в состоянии крайней степени тяжести, 36 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 декабря зарегистрировано 2096 летальных случаев от коронавируса.

За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 76 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 124, летальных случаев - 456, выздоровевших - 31 032.





Между тем в Минздраве проинформировали, что за период с 30 ноября по 6 декабря 2020 года от коронавирусной инфекции скончались 54 казахстанца:





- в Восточно-Казахстанской области - 10;





- городе Алматы - 10;





- Западно-Казахстанской области - 7;





- городе Нур-Султане - 5;





- Северо-Казахстанской области - 5;





- Алматинской области - 5;





- Павлодарской области - 4;





- Атырауской области - 3;





- Карагандинской области - 2;





- Акмолинской области - 1;





- Костанайской области - 1;





- Мангистауской области - 1.





Акмолинская область по состоянию на 8 декабря вышла из красной зоны, сообщает ИА " Aqmola News ". За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 60 больных КВИ. Выздоровело за сутки 70 человек. Показатель летальности в Акмолинской области - 1,6%, умерли 88 зараженных. Репродуктивное число в регионе снизилось с 1,15 на 3 декабря до 0,95 на 7.

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