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Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 декабря

08.12.2020 170371
Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 декабря
Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 7 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 137 653 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 670 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
в ВКО - 17 234 (+71);
 
в городе Алматы - 16 599 (+65);
 
в городе Нур-Султан - 16 535 (+41);
 
в Атырауской области - 11 871 (+61);
 
в Карагандинской области - 11 298 (+30);
 
в ЗКО - 8344 (+40);
 
в СКО - 7089 (+75);
 
в Павлодарской области - 7212 (+104);
 
в Алматинской области - 5957 (+23);
 
в Костанайской области - 5955 (+75);
 
в Акмолинской области - 5802 (+60);
 
в городе Шымкент - 5402 (+2);
 
в Жамбылской области - 4550 (+18);
 
в Актюбинской области - 3531 (+0);
 
в Туркестанской области - 3517 (+4);
 
в Мангистауской области - 3456 (+1);
 
в Кызылординской области - 3301 (+0).
 
За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 548 человек. Всего выздоровевших в Казахстане - 121 347, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 210 человека, среди которых детей - 1001. В стационарах находится – 3803 пациента, на амбулаторном уровне - 10 407 человек. 246 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 - в состоянии крайней степени тяжести, 36 - на аппаратах ИВЛ.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 декабря зарегистрировано 2096 летальных случаев от коронавируса. 
 
За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 76 человек выздоровели.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 124, летальных случаев - 456, выздоровевших - 31 032.

Между тем в Минздраве проинформировали, что за период с 30 ноября по 6 декабря 2020 года от коронавирусной инфекции скончались 54 казахстанца:

- в Восточно-Казахстанской области - 10;

- городе Алматы - 10;

- Западно-Казахстанской области - 7;

- городе Нур-Султане - 5;

- Северо-Казахстанской области - 5;

- Алматинской области - 5;

- Павлодарской области - 4;

- Атырауской области - 3;

- Карагандинской области - 2;

- Акмолинской области - 1;

- Костанайской области - 1;

- Мангистауской области - 1.

Акмолинская область по состоянию на 8 декабря вышла из красной зоны, сообщает ИА "Aqmola News". За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 60 больных КВИ. Выздоровело за сутки 70 человек. Показатель летальности в Акмолинской области - 1,6%, умерли 88 зараженных. Репродуктивное число в регионе снизилось с 1,15 на 3 декабря до 0,95 на 7. 
 

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