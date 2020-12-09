Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 декабря

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 670 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
в ВКО - 17 234 (+71);
в городе Алматы - 16 599 (+65);
в городе Нур-Султан - 16 535 (+41);
в Атырауской области - 11 871 (+61);
в Карагандинской области - 11 298 (+30);
в ЗКО - 8344 (+40);
в СКО - 7089 (+75);
в Павлодарской области - 7212 (+104);
в Алматинской области - 5957 (+23);
в Костанайской области - 5955 (+75);
в Акмолинской области - 5802 (+60);
в городе Шымкент - 5402 (+2);
в Жамбылской области - 4550 (+18);
в Актюбинской области - 3531 (+0);
в Туркестанской области - 3517 (+4);
в Мангистауской области - 3456 (+1);
в Кызылординской области - 3301 (+0).
За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 548 человек. Всего выздоровевших в Казахстане - 121 347, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 210 человека, среди которых детей - 1001. В стационарах находится – 3803 пациента, на амбулаторном уровне - 10 407 человек. 246 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 - в состоянии крайней степени тяжести, 36 - на аппаратах ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 декабря зарегистрировано 2096 летальных случаев от коронавируса.
За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 76 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 124, летальных случаев - 456, выздоровевших - 31 032.
Между тем в Минздраве проинформировали, что за период с 30 ноября по 6 декабря 2020 года от коронавирусной инфекции скончались 54 казахстанца:
- в Восточно-Казахстанской области - 10;
- городе Алматы - 10;
- Западно-Казахстанской области - 7;
- городе Нур-Султане - 5;
- Северо-Казахстанской области - 5;
- Алматинской области - 5;
- Павлодарской области - 4;
- Атырауской области - 3;
- Карагандинской области - 2;
- Акмолинской области - 1;
- Костанайской области - 1;
- Мангистауской области - 1.
Акмолинская область по состоянию на 8 декабря вышла из красной зоны, сообщает ИА "Aqmola News". За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 60 больных КВИ. Выздоровело за сутки 70 человек. Показатель летальности в Акмолинской области - 1,6%, умерли 88 зараженных. Репродуктивное число в регионе снизилось с 1,15 на 3 декабря до 0,95 на 7.
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