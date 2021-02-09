Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 февраля

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 7 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 196 115 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 196 115 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 23 139 (+75);

в городе Алматы - 22 898 (+114);

в ВКО - 20 705 (+63);

в Атырауской области - 16 467 (+43);

в Павлодарской области - 15 204 (+222);

в Карагандинской области - 14 357 (+46);

в Акмолинской области - 12 070 (+118);

в ЗКО – 11 650 (+83);

в СКО - 11 439 (+69);

в Костанайской области - 10 892 (+81);

в Алматинской области - 9732 (+47);

в городе Шымкенте - 5930 (+5);

в Жамбылской области - 5669 (+11);

в Туркестанской области - 4169 (+7);

в Мангистауской области - 4127 (+7);

в Актюбинской области - 4020 (+5);

в Кызылординской области - 3647 (+7).

В Казахстане за сутки 843 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 176 744 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 028 человек (16 770 КВИ+ и 10 258 КВИ-), из них в стационарах находятся 5804 пациента, на амбулаторном уровне - 21 224 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 268 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;

•на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 февраля зарегистрирован 2601 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 6 февраля 2021 года зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 246 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 313, случаев с летальным исходом - 584, всего выздоровели - 37 471 человек.









В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.





В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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