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Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 февраля

08.02.2021 23113
Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 февраля
Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 7 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 196 115 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 1003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 196 115 случаев, из них:
 
в городе Нур-Султане - 23 139 (+75);
 
в городе Алматы - 22 898 (+114);
 
в ВКО - 20 705 (+63);
 
в Атырауской области - 16 467 (+43);
 
в Павлодарской области - 15 204 (+222);
 
в Карагандинской области - 14 357 (+46);
 
в Акмолинской области - 12 070 (+118);
 
в ЗКО – 11 650 (+83);
 
в СКО - 11 439 (+69);
 
в Костанайской области - 10 892 (+81);
 
в Алматинской области - 9732 (+47);
 
в городе Шымкенте - 5930 (+5);
 
в Жамбылской области - 5669 (+11);
 
в Туркестанской области - 4169 (+7);
 
в Мангистауской области - 4127 (+7);
 
в Актюбинской области - 4020 (+5);
 
в Кызылординской области - 3647 (+7).
 
В Казахстане за сутки 843 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 176 744 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 028 человек (16 770 КВИ+ и 10 258 КВИ-), из них в стационарах находятся 5804 пациента, на амбулаторном уровне - 21 224 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 268 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;
 
•на аппарате ИВЛ - 42 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 февраля зарегистрирован 2601 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
На 6 февраля 2021 года зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 246 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 313, случаев с летальным исходом - 584, всего выздоровели - 37 471 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 февраля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.   

В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.   

В "зеленой" зоне: все остальные регионы. 
 

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