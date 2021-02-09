Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 февраля

За прошедшие сутки зарегистрированы 1003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 196 115 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 23 139 (+75);
в городе Алматы - 22 898 (+114);
в ВКО - 20 705 (+63);
в Атырауской области - 16 467 (+43);
в Павлодарской области - 15 204 (+222);
в Карагандинской области - 14 357 (+46);
в Акмолинской области - 12 070 (+118);
в ЗКО – 11 650 (+83);
в СКО - 11 439 (+69);
в Костанайской области - 10 892 (+81);
в Алматинской области - 9732 (+47);
в городе Шымкенте - 5930 (+5);
в Жамбылской области - 5669 (+11);
в Туркестанской области - 4169 (+7);
в Мангистауской области - 4127 (+7);
в Актюбинской области - 4020 (+5);
в Кызылординской области - 3647 (+7).
В Казахстане за сутки 843 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 176 744 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 028 человек (16 770 КВИ+ и 10 258 КВИ-), из них в стационарах находятся 5804 пациента, на амбулаторном уровне - 21 224 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 268 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;
•на аппарате ИВЛ - 42 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 февраля зарегистрирован 2601 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
На 6 февраля 2021 года зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 246 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 313, случаев с летальным исходом - 584, всего выздоровели - 37 471 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 февраля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
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