Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 июня

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 7 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 395 832 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 768 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 73;

в городе Алматы – 125;

в городе Шымкенте – 21;

в Акмолинской области – 62;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 59;

в Атырауской области – 29;

в ВКО – 70;

в Жамбылской области – 16;

в ЗКО – 39;

в Карагандинской области – 149;

в Костанайской области – 36;

в Кызылординской области – 8;

в Мангистауской области – 9;

в Павлодарской области – 51;

в СКО – 13;

в Туркестанской области – 8.

В Казахстане за сутки 1739 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 369 024 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 8 июня лечение от КВИ продолжают получать 23 587 человек (22 712 КВИ+ и 875 КВИ-), из них

- в стационарах находятся 8053 пациента;

- на амбулаторном уровне – 15 534 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 540 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 114 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 71 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 июня зарегистрировано 4096 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 июня от КВИ скончались 20 человек.

По состоянию на 6 июня зарегистрировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ, 6 человек скончались от заболевания.

I компонентом 2 285 898 человек провакцинировано в Казахстане на 8 июня 2021 года, II компонентом 1 213 041 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Карагандинская область.

В "желтой" зоне – Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области.

В "зеленой" зоне – Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

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