Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 июня

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 8 июня 2021 года в Казахстане зарегистрировано 396 832 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 203;

в городе Алматы – 138;

в городе Шымкенте – 31;

в Акмолинской области – 59;

в Актюбинской области – 16;

в Алматинской области – 40;

в Атырауской области – 55;

в ВКО – 65;

в Жамбылской области – 17;

в ЗКО – 97;

в Карагандинской области – 142;

в Костанайской области – 36;

в Кызылординской области – 6;

в Мангистауской области – 20;

в Павлодарской области – 48;

в СКО – 11;

в Туркестанской области – 16.

В Казахстане за сутки 1847 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 370 871 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 9 июня лечение от КВИ продолжает получать 22 821 человек (21 850 КВИ+ и 921 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 7640 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 15 181 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 538 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 114 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 81 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 июня зарегистрировано 4111 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 7 июня от КВИ скончались 15 человек.

7 июня зафиксировано 119 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 20 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 55 928, летальных случаев – 942, выздоровевших – 51 559.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" зоне – Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области.

В "зеленой" зоне – Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

I компонентом 2 326 487 человек провакцинировано в Казахстане на 9 июня 2021 года, II компонентом 1 240 391 человек.

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