Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 марта

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 219 325 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрирован 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 219 325 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 25 775 (+61);

в городе Алматы - 26 114 (+118);

в ВКО - 22 333 (+18);

в Атырауской области - 17 468 (+27);

в Павлодарской области - 18 202 (+63);

в Карагандинской области - 15 784 (+35);

в Акмолинской области - 14 174 (+72);

в ЗКО - 13 465 (+39);

в СКО - 12 606 (+24);

в Костанайской области - 12 825 (+50);

в Алматинской области - 11 294 (+38);

в городе Шымкенте - 6290 (+0);

в Жамбылской области - 6072 (+17);

в Туркестанской области - 4331 (+3);

в Мангистауской области - 4285 (+3);

в Актюбинской области - 4404 (+3)4

в Кызылординской области - 3903 (+0).

В Казахстане за сутки 464 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 202 694 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 758 человек (13 812 КВИ+ и 4946 КВИ-), из них в стационарах находятся 4638 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 120 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 254 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 54 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.

На 7 марта 2021 года зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 182 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 577, случаев с летальным исходом - 646, всего выздоровели - 43 985 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 марта зарегистрировано 2819 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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