Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 марта

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 219 325 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки зарегистрирован 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 219 325 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 25 775 (+61);
в городе Алматы - 26 114 (+118);
в ВКО - 22 333 (+18);
в Атырауской области - 17 468 (+27);
в Павлодарской области - 18 202 (+63);
в Карагандинской области - 15 784 (+35);
в Акмолинской области - 14 174 (+72);
в ЗКО - 13 465 (+39);
в СКО - 12 606 (+24);
в Костанайской области - 12 825 (+50);
в Алматинской области - 11 294 (+38);
в городе Шымкенте - 6290 (+0);
в Жамбылской области - 6072 (+17);
в Туркестанской области - 4331 (+3);
в Мангистауской области - 4285 (+3);
в Актюбинской области - 4404 (+3)4
в Кызылординской области - 3903 (+0).
В Казахстане за сутки 464 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 202 694 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 758 человек (13 812 КВИ+ и 4946 КВИ-), из них в стационарах находятся 4638 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 120 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 254 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести - 54 пациента;
• на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.
На 7 марта 2021 года зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 182 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 577, случаев с летальным исходом - 646, всего выздоровели - 43 985 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 марта зарегистрировано 2819 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
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