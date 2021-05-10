Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 мая

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НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 мая 2021 года в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 342 589 случаев, из них в:

Алматы - 59 794 (+637);

Нур-Султане - 48 799 (+324);

ВКО - 25 675 (+103);

Карагандинской области - 25 531 (+249);

Алматинской области - 22 981 (+208);

Атырауской области - 22 556 (+74);

Павлодарской области - 21 888 (+121);

ЗКО - 20 367 (+120);

Акмолинской области - 19 507 (+136);

Костанайской области - 14 940 (+24);

СКО - 14 169 (+15);

Шымкенте - 10 216 (+85);

Актюбинской области - 9909 (+60);

Жамбылской области - 8426 (+72);

Мангистауской области - 6108 (+35);

Кызылординской области - 6038 (+52);

Туркестанской области - 5685 (+35).

В Казахстане 3106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:

Нур-Султане - 493;

Алматы - 1203;

Акмолинской области- 266;

Актюбинской области - 40;

Алматинской области - 325;

Атырауской области - 119;

ВКО - 72;

Жамбылской области - 47;

ЗКО - 114;

Карагандинской области - 234;

Костанайской области - 5;

Кызылординской области - 49;

Мангистауской области - 35;

Павлодарской области - 38;

СКО - 16;

Туркестанской области - 50.

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 297 268 человек.

Шымкент перешел из "красной" в "желтую" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции, а Мангистауская область - из "желтой" в "зеленую".

В "красной" зоне находятся шесть регионов: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне - шесть регионов: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская области.

В "зеленой" зоне - пять регионов: Жамбылская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.

Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к "желтой" зоне.





На 9 мая лечение от КВИ продолжают получать 41 878 человек (41 844 КВИ+ и 470 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 844 пациента, на амбулаторном уровне - 27 034 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 798 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 190 пациентов, на аппаратах ИВЛ - 104 пациента.

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