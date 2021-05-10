Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 мая

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НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 мая 2021 года в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 342 589 случаев, из них в:
Алматы - 59 794 (+637);
Нур-Султане - 48 799 (+324);
ВКО - 25 675 (+103);
Карагандинской области - 25 531 (+249);
Алматинской области - 22 981 (+208);
Атырауской области - 22 556 (+74);
Павлодарской области - 21 888 (+121);
ЗКО - 20 367 (+120);
Акмолинской области - 19 507 (+136);
Костанайской области - 14 940 (+24);
СКО - 14 169 (+15);
Шымкенте - 10 216 (+85);
Актюбинской области - 9909 (+60);
Жамбылской области - 8426 (+72);
Мангистауской области - 6108 (+35);
Кызылординской области - 6038 (+52);
Туркестанской области - 5685 (+35).
В Казахстане 3106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:
Нур-Султане - 493;
Алматы - 1203;
Акмолинской области- 266;
Актюбинской области - 40;
Алматинской области - 325;
Атырауской области - 119;
ВКО - 72;
Жамбылской области - 47;
ЗКО - 114;
Карагандинской области - 234;
Костанайской области - 5;
Кызылординской области - 49;
Мангистауской области - 35;
Павлодарской области - 38;
СКО - 16;
Туркестанской области - 50.
Всего в стране от COVID-19 выздоровело 297 268 человек.
Шымкент перешел из "красной" в "желтую" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции, а Мангистауская область - из "желтой" в "зеленую".
В "красной" зоне находятся шесть регионов: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне - шесть регионов: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская области.
В "зеленой" зоне - пять регионов: Жамбылская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.
Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к "желтой" зоне.
На 9 мая лечение от КВИ продолжают получать 41 878 человек (41 844 КВИ+ и 470 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 844 пациента, на амбулаторном уровне - 27 034 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 798 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 190 пациентов, на аппаратах ИВЛ - 104 пациента.
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